चुपके से अवैध गोदाम पहुंच गया प्रशासन, मौके पर ’66 सिलेंडर’ जब्त, आरोपी फरार

पुलिस के अनुसार, फरियादी कुलदीप ने थाने में आर्यन और प्रवीण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कुलदीप का आरोप है कि गैस टंकी बेचने की बात को लेकर आरोपियों ने उसके साथ विवाद शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने आपा खो दिया। फरियादी ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसे अपशब्द कहे, जब उसने विरोध किया तो मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी और फरार हो गए।