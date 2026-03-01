रोजा रखा, सुबह उठकर सेहरी की और फिर कमरे में जाकर दे दी जान

फरमान ने खुदकुशी करने से पहले अपने सोशल मीडिया पर स्टेटस में एक संदेश पोस्ट किया है। उसमें फरमान ने लिखा है कि वो ये अपनी मर्जी से जान दे रहा है, किसी को दोष न दिया जाए। उसने परिवार से माफी मांगते हुए लिखा है मेरे जाने के बाद सब मिलकर रहें और भाई मम्मी-पापा का ध्यान रखना। फरमान ने अपनी मंगेतर के लिए लिखा है- मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, जिंदगीभर साथ निभाने का वादा किया था लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि उसका साथ छोड़ना पड़ रहा है। फरमान ने कर्ज लेने वाले लोगों से भी माफी मांगी है। फरमान प्लंबिंग का काम करता था और उसके पिता नगर निगम में सुपरवाइजर हैं।