एक दिन में तीन से चार हजार तक गिरे लहसुन के दाम, किसानों ने किया हंगामा

इस वर्ष की शुरुआत में लहसुन के दाम 7500 से 9000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे। लेकिन, हाल ही में दामों में तेज उतार-चढ़ाव देखा गया। बुधवार तक जो लहसुन 7000 से 8000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में बिक रहा था। गुरुवार को उसका दाम अचानक घटकर 4000 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जब किसानों ने नीलामी में लहसुन का भाव सुना तो वो भड़क गए। किसानों का कहना है हमें भाव की सही जानकारी नहीं मिली है। मंडी में कुछ लोग भाव ऊंचा बताते हैं लेकिन नीलामी में भाव कम रहता है। उन्होंने कहा कि लहसुन की खेती पर पहले ही लागत अधिक आती है। अब ऐसे दाम मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। किसानों ने कहा कि हम इतनी कीमत पर लहसुन नहीं बेचेंगे। व्यापारियों ने भी किसानों का समर्थन किया।