‘मास्टरमाइंड अंकल’ का हाईप्रोफाइल जुआ नेटवर्क बेनकाब

कार्रवाई में पुलिस ने अलिया उर्फ अलाउद्दीन पिता पीर मोहम्मद निवासी सिंघाना, विजय पिता राजमल मोदी निवासी कानवन, आसिक पिता चुन्नु खान निवासी महेश्वर, ओमप्रकाश पिता जगदीश राठौड निवासी लिम्बोदी, दीनदयाल पिता बलराम जायसवाल निवासी बदनावर, राहुल पिता प्रदीप जैन निवासी बडनगर, राहुल पिता सरदारमल जैन निवासी बडनगर, स्वप्निल पिता सुरेश जैन निवासी कुक्षी, नितेश पिता हुकुमचंद बंसल निवासी अंजड़, नवीन पिता लक्ष्मण निवासी जोबट, मनीष पिता बसंतीलाल वाणी निवासी जोबट, अभिषेक पिता नंदकिशोर सिरसोदे निवासी बडनग़र, अखिलेश पिता बालकृष्ण झंवर निवासी बाग, धीरज पिता गजानंद कर्मा निवासी गोगावां, राकेश पिता कालूजी चौधरी रातीमाली झाबुआ, ब्रजेश पिता हिंदूसिंह निवासी बीएनपी देवास, रवि पिता शिवनारायण चौधरी निवासी सिरौलिया देवास, सागर पिता गोपाल सेन निवासी राजगढ़ को पुलिस ने हिरासत में लिया।