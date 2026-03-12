12 मार्च 2026,

गुरुवार

नरसिंहपुर

गर्मी में ठंडे पानी का प्रबंध करना मुश्किल, ट्रामा व नए भवन के ऊपरी हिस्से में नहीं कोई व्यवस्था

cold water to stay healthy नरसिंहपुर. स्वास्थ्य विभाग गर्मी में स्वस्थ्य रहने लोगों को पर्याप्त ठंडा पानी पीने का मश्वरा तो दे रहा है लेकिन जिला अस्पताल में भी इसके पुख्ता प्रबंध नहीं है। खासकर ट्रामा सेंटर और नए भवन के ऊपरी हिस्से में बने वार्डो में भर्ती मरीजों और अटेंडरों, कर्मचारियों के लिए गर्मी

नरसिंहपुर

Prakash Choubey

Mar 12, 2026

ट्रामा सेंटर और नए भवन के ऊपरी हिस्से में बने वार्डो में भर्ती मरीजों और अटेंडरों, कर्मचारियों के लिए गर्मी में अपनी प्यास बुझाने पानी का प्रबंध करने बार-बार सीढिय़ां उतरकर नीचे आने की लाचारी बनी है।

टंकी से पानी भरते मरीजों के अटेंडर

cold water to stay healthy नरसिंहपुर. स्वास्थ्य विभाग गर्मी में स्वस्थ्य रहने लोगों को पर्याप्त ठंडा पानी पीने का मश्वरा तो दे रहा है लेकिन जिला अस्पताल में भी इसके पुख्ता प्रबंध नहीं है। खासकर ट्रामा सेंटर और नए भवन के ऊपरी हिस्से में बने वार्डो में भर्ती मरीजों और अटेंडरों, कर्मचारियों के लिए गर्मी में अपनी प्यास बुझाने पानी का प्रबंध करने बार-बार सीढिय़ां उतरकर नीचे आने की लाचारी बनी है। जिला अस्पताल में हर दिन सैंकड़ों की संख्या में मरीज और उन्हें सहारा देने के लिए बड़ी संख्या में अटेंडरों का आना होता है। लेकिन यहां पानी की पर्याप्त व्यस्था सुलभ नहीं है।
जिला अस्पताल में पहले पर्याप्त संख्या में वॉटर कूलर लगे हुए थे, लेकिन अब बामुश्किल 4 वॉटर कूलर ही दिख रहे हैं। ब्लड बैंक के सामने बनी पानी की टंकी के आसपास इतनी गंदगी रहती है कि लोग इसका पानी पीने से कतराते हैं और वॉटर कूलर तलाशते हैं जो उन्हें आसानी से नजर नहीं आ पाता। अस्पताल में पानी की समस्या ऊपरी हिस्से के वार्डो में इतनी जटिल है कि कई अटेंडर मरीज को देखने आते हैं तो अपने साथ पानी भी लेकर आते हैं ताकि वहां रूकने के दौरान प्यास लगे तो नीचे जाकर पानी न तलाशना पड़े। वहीं अधिकांश कर्मचारी ड्यूटी पर आते हैं तो अपने साथ पानी अनिवार्य रूप से लेकरआते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि ऊपर के वार्डो में प्यास बुझाने पानी मिलना आसान नहीं है। बुधवार को अस्पताल में मौजूद कुछ अटेंडरों ने बताया कि ठंडा पानी लेने के लिए नीचे जाना पड़ता है। बार-बार आने में परेशानी होती है लेकिन मरीज भर्ती है तो यह परेशानी सहना पड़ रही है।
वर्जन
अस्पताल में अभी चार वॉटर कूलर लगे हैँ, गर्मी को देखते हुए दो वॉटर कूलर बढ़ाने की योजना है, जल्दी ही इसके स्थान तय कर लिए जाएंगे। ऊपर के हिस्से में वॉटर कूलर इसलिए नहीं रखे हैं कि गंदगी होती है, पानी का दुरूपयोग होता है।
डॉ. राजेंद्र डेहरिया, सहायक प्रबंधक जिला अस्पताल नरसिंहपुर

Published on:

12 Mar 2026 12:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / गर्मी में ठंडे पानी का प्रबंध करना मुश्किल, ट्रामा व नए भवन के ऊपरी हिस्से में नहीं कोई व्यवस्था

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिलेंडर बुक करने नहीं लग रहे फोन, मांग बढ़ते ही आपूर्ति में मुश्किल,शहरी क्षेत्रों में मांग ज्यादा

जिले में घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलेंडरों की अचानक से मांग बढऩे से गैस एजेंसियों की मुश्किलें बढऩे लगी हैं। ग्रामीण के मुकाबले शहरी क्षेत्रो में दोनों प्रकार के सिलेंडरों की बुकिंग अधिक हो रही है। उपभोक्ता इसलिए भी परेशान हैं कि उन्हें सिलेंडर बुक कराने में ही पसीना छूट रहा है,
नरसिंहपुर

खेत में रखे गन्ना पत्तियों के रोल में भभकी आग से हडक़ंप, तीन दमकलों को आग बुझाने लगाने पड़े 20 से ज्यादा राउंड

जिले में गर्मी का सीजन शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं बढऩे लगी हैं। बुधवार को जिला मुख्यालय से लगे ग्राम धुवघट स्थित एक खेत में गन्ना पत्तियों के रोल में अज्ञात कारणों से आग भभक गई।
नरसिंहपुर

बसेड़ी गांव में खेत की मेढ़ पर मिली महिला की लाश, हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस

ग्राम बसेड़ी से लगे एक खेत की मेढ़ पर मंगलवार की रात करीब 11 बजे एक महिला की लाश मिली। महिला की पत्थर या लकड़ी से मारपीट कर हत्या होने की आशंका पुलिस ने जताई है। रात से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है,
नरसिंहपुर

बेटे की शादी के लिए गहने-पैसे देने से किया इंकार तो दंपति की हत्या, बम्होरी हत्याकांड में 6 आरोपी गिरफ्तार

सांइखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बम्होरी में वृद्ध दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना की वजह यह सामने आई है कि वृद्ध दंपति से सगे रिश्तेदार ने बेटे की शादी के लिए पैसे एवं गहने की मांग की थी जिसे पूरी करने से दपंति ने इंकार कर दिया था।
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले में पांच साल में 80 हजार हेक्टेयर बढ़ा मूंग का रकबा, फिर भी बीज का संकट

जिले में पिछले पांच वर्षों में गर्मी की मूंग का रकबा 80 हजार हेक्टेयर से अधिक बढ़ गया है। बेहतर उत्पादन और मुनाफे के कारण किसान तेजी से मूंग की खेती की ओर बढ़े हैं। इसके बावजूद किसानों को अब भी बीज के संकट से निजात नहीं मिल पा रही है।
नरसिंहपुर
