11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

बेटे की शादी के लिए गहने-पैसे देने से किया इंकार तो दंपति की हत्या, बम्होरी हत्याकांड में 6 आरोपी गिरफ्तार

murder of an elderly couple in Bamhori village नरसिंहपुर. जिले के सांइखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बम्होरी में वृद्ध दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना की वजह यह सामने आई है कि वृद्ध दंपति से सगे रिश्तेदार ने बेटे की शादी के लिए पैसे एवं गहने [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Mar 11, 2026

सांइखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बम्होरी में वृद्ध दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना की वजह यह सामने आई है कि वृद्ध दंपति से सगे रिश्तेदार ने बेटे की शादी के लिए पैसे एवं गहने की मांग की थी जिसे पूरी करने से दपंति ने इंकार कर दिया था।

घटना स्थल पर जांच के दौरान एसपी व अन्य अधिकारी।

murder of an elderly couple in Bamhori village नरसिंहपुर. जिले के सांइखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बम्होरी में वृद्ध दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना की वजह यह सामने आई है कि वृद्ध दंपति से सगे रिश्तेदार ने बेटे की शादी के लिए पैसे एवं गहने की मांग की थी जिसे पूरी करने से दपंति ने इंकार कर दिया था। आरोपियों और दंपति के बीच पूर्व से भी पारिवारिक कलह चल रही थी।
मंगलवार को कंट्रोल रूम में एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना ने पूरे घटनाक्रम को बताया। मामले में पूछताछ के दौरान आरोपी हल्के हरिजन ने बताया है कि बम्होरी निवासी छुट्टू चौधरी 65 वर्ष एवं उसकी पत्नी खेराबाई 60 वर्ष के साथ पूर्व से ही पारिवारिक विवाद चल रहा था। हल्के ने पुलिस को बताया कि उसके पुत्र की शादी होना थी, जिसके लिए उसने अपने जीजा छुट्टू चौधरी एवं बहन केराबाई से जेवरात एवं पैसों की मांग की थी। बहन-बहनोई ने जब इंकार किया तो उनके बीच विवाद होने लगा। जिसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों की हत्या कर दी।
हल्के के घर के पास रूका डॉग
जांच के दौरान पुलिस डॉग बार-बार एक स्थान पर रुक रहा था, जो केराबाई के भाई हल्के हरिजन के घर के पास था। पुलिस ने संदेह के आधार पर वहां तलाशी ली, जहां आंगन में खून से लथपथ अधजले कपड़े मिले। इन्हें बरामद कर पूछताछ की गई तो मामला खुलकर सामने आ गया। मामले में पुलिस ने कलीराम उर्फ गुड्डू पिता गुलजार हरिजन 44 वर्ष निवासी बम्होरी खुर्द, धर्मेंद्र पिता हल्केभैया चौधरी 30 वर्ष, हल्केभैया पिता सुखराम चौधरी 60 वर्ष, भुवनलाल उर्फ बड्डू पिता भैयाजी हरिजन 52 वर्ष, इलायचीबाई पति हल्केभैया चौधरी 60 वर्ष, रीनाबाई पति कलीराम चौधरी 26 वर्ष निवासी बम्होरीखुर्द व सूखाखैरी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया।
आरोपियों के कब्जे से चांदी के आभूषण, पायल, लच्छे, चेन, मंगलसूत्र, अंगूठी सहित हत्या में प्रयुक्त चाकू और हंसिया भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल दाखिल कर दिया गया है।
कटनी पुलिस की मदद से पकड़े आरोपी
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब क्रिकेट मैच चलने से अधिकांश लोग मैच देखने में लगे थे। संदेहियों के कटनी की ओर जाने की सूचना मिलते ही थाना गोटेगांव पुलिस की टीम को उनकी तलाश एवं पतासाजी हेतु रवाना किया गया। जिसके परिणामस्वरूप संदेही हल्के चौधरी, गुड्डू उर्फ कलिराम चौधरी तथा गुड्डू की पत्नी रीना को जिला कटनी के थाना स्लीमनाबाद पुलिस टीम की सहायता से अभिरक्षा में लिया गया।
कार्रवाई में यह टीम रही शामिल
आरोपियों की पतासाजी एवं गिरफ्तारी में एएसपी संदीप भूरिया, एसडीओपी ललित डाुंगर के नेतृत्व में थाना प्रभारी साईंखेड़ा, रोहित काकोडीया, थाना प्रभारी गाडऱवारा, अशोक सिंह चौहान, एसआइ प्रकाश पाठक, वर्षा धाकड्, अमित गोटिया, अंकित रावत, एएसआइ सतीश राजपूत, दशरथ पटेल, शिशुपाल चौधरी, प्रधान आरक्षक रामगोपाल राजपूत, आरक्षक दिनेश पटेल, सुदीप ठाकुर, दीपक ठाकुर, शिवकुमार पटेल, उमेश वर्मा, भगवान सिंह, हेमंत मेहरा, आदर्श पाठक, रुचि तिवारी, हेमलता मेहरा, नीशू पटेल, बालकिशन रघुवशी, शिवम पटेल, दीपक राजपूत, नेतराम विश्वकर्मा, विक्रम सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 04:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / बेटे की शादी के लिए गहने-पैसे देने से किया इंकार तो दंपति की हत्या, बम्होरी हत्याकांड में 6 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नरसिंहपुर जिले में पांच साल में 80 हजार हेक्टेयर बढ़ा मूंग का रकबा, फिर भी बीज का संकट

जिले में पिछले पांच वर्षों में गर्मी की मूंग का रकबा 80 हजार हेक्टेयर से अधिक बढ़ गया है। बेहतर उत्पादन और मुनाफे के कारण किसान तेजी से मूंग की खेती की ओर बढ़े हैं। इसके बावजूद किसानों को अब भी बीज के संकट से निजात नहीं मिल पा रही है।
नरसिंहपुर

महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की परिवार के हर सदस्यों को देना चाहिए सीख

महिलाए स्वयं निर्णय लेने में समर्थ हो तभी वे परिवार, कार्यस्थल और समाज की दिशा तय कर सकती हैं। यह बात कलेक्टर रजनी सिंह ने
नरसिंहपुर

आत्मविश्वास और हौसले से सामाजिक मिथक तोड़ परिवार का संबल बन रहीं बेटियां

बदलते समय के साथ जिले की बेटियां अपने आत्मविश्वास, मेहनत और हौसले के दम पर सामाजिक मिथकों को तोड़ते हुए नई मिसाल कायम कर रही हैं। शिक्षा, खेल और रोजगार के क्षेत्र में वे न केवल अपनी पहचान बना रही हैं, बल्कि अपने संघर्ष और सफलता से समाज को भी प्रेरित कर रही हैं
नरसिंहपुर

इंस्टाग्राम पर प्रेमिका को मैसेज भेज युवक ने सल्फास खाकर दी जान, खेत में अर्धनग्न हालत में मिला शव

नरसिंहपुर

अवैध नियुक्तियों व अनियमिताओं पर चीचली निकाय अध्यक्ष को पद से हटाया

प्रदेश शासन के नगरीय विकास व आवास विभाग ने नगर परिषद चीचली में अवैध नियुक्तियों व अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई करते हुए निकाय अध्यक्ष शेख मंजूर उर्फ बबलू सिंघानिया को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.