आत्मविश्वास और हौसले से सामाजिक मिथक तोड़ परिवार का संबल बन रहीं बेटियां

inspiring society नरसिंहपुर. बदलते समय के साथ जिले की बेटियां अपने आत्मविश्वास, मेहनत और हौसले के दम पर सामाजिक मिथकों को तोड़ते हुए नई मिसाल कायम कर रही हैं। शिक्षा, खेल और रोजगार के क्षेत्र में वे न केवल अपनी पहचान बना रही हैं, बल्कि अपने संघर्ष और सफलता से समाज को भी प्रेरित कर रही हैं। कई बेटियां ऐसी हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी और अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए आगे बढऩे का साहस दिखाया है। किसी बेटी ने पिता के निधन के बाद घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और पिता के कार्यो को संभाला तो कोई बेटी देश की सेवा के भाव से समर्पित होकर सेना की नौकरी कर परिवार का संबल बनी हुई है। अपने परिश्रम और आत्मबल से वह न केवल परिवार का सहारा बनी है, बल्कि यह भी साबित कर रही है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, दृढ़ संकल्प से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।

वहीं कुछ बेटियां ऐसी भी हैं, जो अपने अथक परिश्रम से अपने पिता के सपनों को साकार करने में जुटी हुई हैं। वे शिक्षा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर निरंतर आगे बढ़ रही हैं, ताकि परिवार का नाम रोशन कर सकें और अपने सपनों को भी नई उड़ान दे सकें। बेटियों की यह लगन और जज्बा समाज के लिए प्रेरणादायक है।

तीसरे प्रयास में प्राची ने प्राप्त की 714वीं रैंक