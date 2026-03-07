एकाग्रता से तैयारी करो तो कोई लक्ष्य मुश्किल नहीं, न ही कोई आर्थिक बाधा,यूपीएससी परीक्षा में सफल डॉ. दीक्षा ने कहा

UPSC exam Dr. Diksha नरसिंहपुर. किसी भी लक्ष्य को पाने पहले एकाग्रता से तैयारी, परीक्षा को समझना जरूरी है। यदि तैयारी अच्छी होगी, एकाग्रता रहेगी तो कोई लक्ष्य मुश्किल नहीं है। मैं यह भी नहीं मानतीं कि यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए अधिक खर्च लगता है क्योंकि आजकल बहुत सी ऑनलाइन क्लासेस हैं, मैंने खुद काफी कम खर्च में दो साल तैयारी की है। यह कहना है कि करकबेल निवासी डॉ. दीक्षा पाटकार का जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 88वीं रैंक हासिल कर गांव ही नहीं बल्कि जिले का नाम रोशन किया है।

डॉ. दीक्षा ने बताया कि उनके पिता हेमराज किसान व व्यापारी हैं, मां अर्चना गृहणी हैं। भाई डॉ. देवेंद्र पाटकार के साथ ही माता-पिता ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया है। दीक्षा कहतीं हैं कि उनकी पहली से पांचवी तक की शिक्षा गांव के एक निजी स्कूल से हुई।

उसके बाद 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय बोहानी से की और फिर एक साल कोटा में कोचिंग ली। पहले ही प्रयास में उनका चयन नीट की परीक्षा में हो गया। इसके बाद जोधपुर एम्स से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। वर्ष 2022 में दिल्ली एम्स से स्त्री रोग विशेषज्ञ, एमडी की उपाधि अर्जित की। करीब 7 माह तक गुना व जबलपुर के मेडिकल इंस्टिट्यूट में अपनी सेवाएं दीं। दीक्षा कहतीं हैं कि वर्ष 2023 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा के लिए प्रयास किया लेकिन प्री नहीं निकला, उसके बाद दूसरी बार प्रयास किया तो प्री निकला लेकिन मेंस नहीं निकला। यह उनका तीसरा प्रयास था जिसमें उन्हें सफलता मिली। इसके लिए उन्होंने दिल्ली जाकर ऑनलाइन कोचिंग ली।