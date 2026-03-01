1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

हाइवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मालवाहक पलटा, 10 बकरियों की मौत

Road accidents नरसिंहपुर. लंबे समय से खस्ताहाल चल रहे नरसिंहपुर-सागर हाइवे पर सडक़ हादसे कम नहीं हो रहे हैं। रविवार को नरसिंहपुर बायीपास स्थित कपूरी तिराहा के पास बकरियों को लेकर जा रहे एक मालवाहक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे मालवाहक पलटने से उसमें भरीं 10 बकरियों की मौत हो गई जबकि [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Mar 01, 2026

लंबे समय से खस्ताहाल चल रहे नरसिंहपुर-सागर हाइवे पर सडक़ हादसे कम नहीं हो रहे हैं। रविवार को नरसिंहपुर बायीपास स्थित कपूरी तिराहा के पास बकरियों को लेकर जा रहे एक मालवाहक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे मालवाहक पलटने से उसमें भरीं 10 बकरियों की मौत हो गई

हाइवे पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन एवं मौके पर भीड़।

Road accidents नरसिंहपुर. लंबे समय से खस्ताहाल चल रहे नरसिंहपुर-सागर हाइवे पर सडक़ हादसे कम नहीं हो रहे हैं। रविवार को नरसिंहपुर बायीपास स्थित कपूरी तिराहा के पास बकरियों को लेकर जा रहे एक मालवाहक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे मालवाहक पलटने से उसमें भरीं 10 बकरियों की मौत हो गई जबकि चालक घायल हो गया। घटना की सूचना लगते ही मौके पर लोगों की भीड़ लग गई, पुलिस पहुंची और घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया।

घटना में बताया जाता है कि रविवार को मालवाहक क्रमांक 22 जेडसी 7974 करीब दो दर्जन बकरा-बकरियों को लेकर सिवनी तरफ जा रहा था। इसी दौरान कपूरी तिराहा के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मामले में यातायात थाना प्रभारी ममता तिवारी ने बताया कि वाहन फ्यूल भरवाने के बाद गलत दिशा में चल रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात बड़े वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। जिससे लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक गोपाल बंजारा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं मजदूर संजू बंजारा को मामूली चोटें आई हैं। घटना की वजह से कुछ देर के लिए यातायात पर असर रहा लेकिन पुलिस ने मौके पर जाकर बेरीकेडिंग कराई और यातायात सुचारू कराया। स्टेशनगंज थाना प्रभारी सौरभ पटेल ने बताया कि अज्ञात बड़े वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 09:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / हाइवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मालवाहक पलटा, 10 बकरियों की मौत

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अवैध शराब के दो दिन में 106 मामले दर्ज, 186 आरोपियों को भेजा जेल,त्योहार में शांति भंग करने वालों की खैर नहीं

जिले में त्योहार के दौरान कहीं आसामाजिक तत्वों, नशेलचियों के कारण रंग में भंग न पड़े इसके लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ जिले भर में दो दिन तक चली कार्रवाई में पुलिस ने करीब 106 प्रकरण दर्ज कर 186 आरोपियों को जेल भेजा है।
नरसिंहपुर

श्वान को नहीं लगवा सकें हैं टीका तो न हों परेशान, अब दो मार्च को भी मौका, 189 श्वानों को लगाया टीका

रेबीज मुक्त शहर की दिशा में नरसिंहपुर में चल रहे एंटी-रेबीज टीकाकरण अभियान में दूसरे दिन 189 श्वानों को टीका लगाया गया। अमला दिन भर जाल, कैचर, डंडा व अन्य संसाधन लेकर टीका लगाने शहर में घूमता रहा।
नरसिंहपुर

चीचली क्षेत्र में घर के कमरे में बेड पर मृत मिली युवती, पुलिस-फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी, लग रहे आरोप-प्रत्यारोप

चीचली थाना क्षेत्र में करीब 19 वर्षीय एक युवती की घर में संदिग्ध मौत होने से पुलिस व फारेंसिक टीम जांच में जुटी है। शुक्रवार की सुबह पिता जब बेटी को जगाने पहुंचा तो वह बेड पर मृत मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने मौके की जांच की और जब छिंदवाड़ा से फोरेंसिक टीम बुलाई।
नरसिंहपुर

सींगरी नदी को स्वच्छ बनाने रखने बनेगी अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजनान, ग्राम पंचायतों के प्लांट से जुड़ेंगे कनेक्शन

कई दशकों से बेहाल ग्रामीण इलाके से होकर नगर से निकली सींगरी नदी को स्वच्छ बनाने जिला पंचायत अब नगर से लगी ग्राम पंचायतों को भी अहम जिम्मेदारी सौंपेगी। जिससे नदी में पंचायत क्षेत्र का ठोस एवं तरल अपशिष्ट न मिल सके। इसके लिए पंचायतों को कार्ययोजना बनाने कहा जा रहा है।
नरसिंहपुर

डॉग फ्रूडस, कैचर लेकर घूमा अमला, एक दिन में 243 कुत्तों का टीकाकरण, शहर को रेबीज मुक्त बनाने टीम सक्रिय

शहर को रेबीज मुक्त बनाने एवं आवाारा एवं पालतू कुत्तों के काटने से होने वाली घटनाओं की रोकथाम करने नगरपालिका व पशुपालन विभाग की टीम ने अभियान छेड़ दिया है। दो दिवसीय अभियान के पहले दिन संयुक्त टीम डॉग फ्रूडस, कैचर एवं अन्य संसाधनों के साथ शहर के कई हिस्सों में घूमी।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.