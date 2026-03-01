1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

चीचली क्षेत्र में घर के कमरे में बेड पर मृत मिली युवती, पुलिस-फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी, लग रहे आरोप-प्रत्यारोप

suspicious death of a 19-year-old girl नरसिंहपुर. चीचली थाना क्षेत्र में करीब 19 वर्षीय एक युवती की घर में संदिग्ध मौत होने से पुलिस व फारेंसिक टीम जांच में जुटी है। शुक्रवार की सुबह पिता जब बेटी को जगाने पहुंचा तो वह बेड पर मृत मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने मौके [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Mar 01, 2026

चीचली थाना क्षेत्र में करीब 19 वर्षीय एक युवती की घर में संदिग्ध मौत होने से पुलिस व फारेंसिक टीम जांच में जुटी है। शुक्रवार की सुबह पिता जब बेटी को जगाने पहुंचा तो वह बेड पर मृत मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने मौके की जांच की और जब छिंदवाड़ा से फोरेंसिक टीम बुलाई।

शनिवार को पोस्टमार्टम कराया गया है

suspicious death of a 19-year-old girl नरसिंहपुर. चीचली थाना क्षेत्र में करीब 19 वर्षीय एक युवती की घर में संदिग्ध मौत होने से पुलिस व फारेंसिक टीम जांच में जुटी है। शुक्रवार की सुबह पिता जब बेटी को जगाने पहुंचा तो वह बेड पर मृत मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने मौके की जांच की और जब छिंदवाड़ा से फोरेंसिक टीम बुलाई। मामले में पुलिस का कहना है कि युवती के परिजन एक युवक पर शादी के लिए दबाब बनाने और परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं जबकि युवक कह रहा है कि युवती उससे शादी करना चाहती थी लेकिन परिजन उसे रोक रहे थे। घटना में पुलिस प्रेम प्रसंग का एंगल तो मान रही है लेकिन युवती की मौत की असली वजह क्या है यह पता लगाने शव परीक्षण रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
गाडरवारा एसडीओपी ललित सिंह डांगुर ने बताया कि 19 वर्षीय युवती की मां व अन्य सदस्य उसके मामा के यहां गए थे, घर में युवती और पिता ही थे, शुक्रवार की सुबह जब पिता ने बेटी को जगाने पहुंचे तो वह नहीं उठी। डायल 112 को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। एसडीओपी ने बताया कि युवती के पिता का आरोप है कि एक युवक उसकी बेटी पर शादी करने का दबाब बना रहा था और प्रताडि़त करता था, आशंका है कि इसी वजह से बेटी की मौत हुई है। वहीं युवक आरोप लगा रहा है कि युवती को उसके परिजन शादी करने से रोक रहे थे, इसी कारण उसकी मौत हुई है। पुलिस के अनुसार युवती दसवीं-ग्यारवीं तक ही पढ़ी थी।
ऑडियो-डायरी के पन्नों की चर्चा, पुलिस का इंकार
घटनाक्रम में कुछ ऑडियो व डायरी के पन्ने भी मिलना बताया जा रहा है। लेकिन एसडीओपी द्वारा इस तरह की किसी सामग्री मिलने से इंकार किया जा रहा है। उनका कहना है कि ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली है, शनिवार को पोस्टमार्टम कराया गया है, पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, रिपोर्ट में ही पता चलेगा कि मौत कैसे हुई, असली वजह क्या है। युवती के परिजनों के बयान लिए जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 02:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / चीचली क्षेत्र में घर के कमरे में बेड पर मृत मिली युवती, पुलिस-फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी, लग रहे आरोप-प्रत्यारोप

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

श्वान को नहीं लगवा सकें हैं टीका तो न हों परेशान, अब दो मार्च को भी मौका, 189 श्वानों को लगाया टीका

रेबीज मुक्त शहर की दिशा में नरसिंहपुर में चल रहे एंटी-रेबीज टीकाकरण अभियान में दूसरे दिन 189 श्वानों को टीका लगाया गया। अमला दिन भर जाल, कैचर, डंडा व अन्य संसाधन लेकर टीका लगाने शहर में घूमता रहा।
नरसिंहपुर

सींगरी नदी को स्वच्छ बनाने रखने बनेगी अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजनान, ग्राम पंचायतों के प्लांट से जुड़ेंगे कनेक्शन

कई दशकों से बेहाल ग्रामीण इलाके से होकर नगर से निकली सींगरी नदी को स्वच्छ बनाने जिला पंचायत अब नगर से लगी ग्राम पंचायतों को भी अहम जिम्मेदारी सौंपेगी। जिससे नदी में पंचायत क्षेत्र का ठोस एवं तरल अपशिष्ट न मिल सके। इसके लिए पंचायतों को कार्ययोजना बनाने कहा जा रहा है।
नरसिंहपुर

डॉग फ्रूडस, कैचर लेकर घूमा अमला, एक दिन में 243 कुत्तों का टीकाकरण, शहर को रेबीज मुक्त बनाने टीम सक्रिय

शहर को रेबीज मुक्त बनाने एवं आवाारा एवं पालतू कुत्तों के काटने से होने वाली घटनाओं की रोकथाम करने नगरपालिका व पशुपालन विभाग की टीम ने अभियान छेड़ दिया है। दो दिवसीय अभियान के पहले दिन संयुक्त टीम डॉग फ्रूडस, कैचर एवं अन्य संसाधनों के साथ शहर के कई हिस्सों में घूमी।
नरसिंहपुर

खेल अनुशासित बनाने के साथ ही खिलाडिय़ों के कॅरियर को देता है नई दिशा

प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज स्वामी विवेकानंद कॉलेज के खेल विभाग में शुक्रवार को राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूरचंद्र कुलिशजी की स्मृति में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया।
नरसिंहपुर

गुड़ की मिठास ने लांघी सरहदें गाडरवारा में बरस रहा दिरहम, सरहदें लांघ गई मिठास

यूपी का मुजफ्फरनगर भले ही एशिया की सबसे बड़ी गुड़मंडी है। आंध्र प्रदेश के अमकापल्ली और महाराष्ट्र के कोल्हापुर की गुड़मंडी का बड़ा नाम है। लेकिन नरसिंहपुर के गुड़ की मिठास के आगे ये सब फीके हैं। गाडरवारा के जैविक गुड़ की दीवानगी पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से बढ़ रही है।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.