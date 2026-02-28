खेल अनुशासित बनाने के साथ ही खिलाडिय़ों के कॅरियर को देता है नई दिशा



क्रीड़ा अधिकारी अर्पित सक्सेना ने खिलाडिय़ों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए खेल विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। खिलाडिय़ों को भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। वहीं डॉ. गणेश सोनी ने कुलिशजी के पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद करते हुए उनके व्यक्तित्व और विचारों को प्रेरणास्रोत बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे।