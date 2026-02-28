28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

डॉग फ्रूडस, कैचर लेकर घूमा अमला, एक दिन में 243 कुत्तों का टीकाकरण, शहर को रेबीज मुक्त बनाने टीम सक्रिय

To make the city rabies-free नरसिंहपुर. शहर को रेबीज मुक्त बनाने एवं आवाारा एवं पालतू कुत्तों के काटने से होने वाली घटनाओं की रोकथाम करने नगरपालिका व पशुपालन विभाग की टीम ने अभियान छेड़ दिया है। दो दिवसीय अभियान के पहले दिन संयुक्त टीम डॉग फ्रूडस, कैचर एवं अन्य संसाधनों के साथ शहर के कई [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Feb 28, 2026

शहर को रेबीज मुक्त बनाने एवं आवाारा एवं पालतू कुत्तों के काटने से होने वाली घटनाओं की रोकथाम करने नगरपालिका व पशुपालन विभाग की टीम ने अभियान छेड़ दिया है। दो दिवसीय अभियान के पहले दिन संयुक्त टीम डॉग फ्रूडस, कैचर एवं अन्य संसाधनों के साथ शहर के कई हिस्सों में घूमी।

संयुक्त टीम टीकाकरण करते हुए।

To make the city rabies-free नरसिंहपुर. शहर को रेबीज मुक्त बनाने एवं आवाारा एवं पालतू कुत्तों के काटने से होने वाली घटनाओं की रोकथाम करने नगरपालिका व पशुपालन विभाग की टीम ने अभियान छेड़ दिया है। दो दिवसीय अभियान के पहले दिन संयुक्त टीम डॉग फ्रूडस, कैचर एवं अन्य संसाधनों के साथ शहर के कई हिस्सों में घूमी। जहां भी आवारा एवं पालतू कुत्ते मिले उन्हें टीका लगाया। दिनभर में टीम ने करीब 243 कुत्तों को टीका लगाने का दावा किया है, आज शनिवार को भी यह कार्य किया जाएगा।
सीएमओ एवं जिला शहरी विकास अभिकरण प्रभारी नीलम चौहान, उप संचालक पशुपालन विभाग डॉ. सुनील बृजपुरिया और टीकाकरण नोडल अधिकारी डॉ. संजय मांझी ने दोनों विभागों की संयुक्त टीमों को नरसिंहपुर शहर के लिए रवाना किया। अभियान के लिए शहर में चार विशेष दल गठित किए गए हैं। इन टीमों को सुरक्षित टीकाकरण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि आवारा एवं पालतू कुत्तों का टीकाकरण सुगमता के साथ किया जा सके।


पहले दिन यहां पहुंची टीम
अभियान के पहले दिन शहर के रेलवे स्टेशन, धनारे कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, बेलापुरकर वार्ड, यादव कॉलोनी, रेवा नगर, इतवारा बाजार, पुराना बस स्टैंड, बजरंग वार्ड, गुरूद्वारा रोड, सुनका चौराहा, सुभाष वार्ड, मुशरान वार्ड, सांकल रोड और पुलिस लाइन में अभियान चलाकर टीकाकरण किया गया।
आज यहां चलेगा अभियान
आज शनिवार को झिरना रोड, गांधी चौराहा, किसानी वार्ड, तलापार, नरसिंह मंदिर व गणेश मंदिर, गुलाब चौराहा, संजय वार्ड, सिंहपुर चौराहा व बरगी कॉलोनी क्षेत्र में टीकाकरण किया जाएगा। विभाग ने शहर के नागरिकों और पशुपालकों से कहा है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और अपने पालतू कुत्तों को अनिवार्य रूप से टीका लगवाएं ताकि शहर को रेबीज जैसी घातक बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 01:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / डॉग फ्रूडस, कैचर लेकर घूमा अमला, एक दिन में 243 कुत्तों का टीकाकरण, शहर को रेबीज मुक्त बनाने टीम सक्रिय

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेल अनुशासित बनाने के साथ ही खिलाडिय़ों के कॅरियर को देता है नई दिशा

प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज स्वामी विवेकानंद कॉलेज के खेल विभाग में शुक्रवार को राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूरचंद्र कुलिशजी की स्मृति में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया।
नरसिंहपुर

गुड़ की मिठास ने लांघी सरहदें गाडरवारा में बरस रहा दिरहम, सरहदें लांघ गई मिठास

यूपी का मुजफ्फरनगर भले ही एशिया की सबसे बड़ी गुड़मंडी है। आंध्र प्रदेश के अमकापल्ली और महाराष्ट्र के कोल्हापुर की गुड़मंडी का बड़ा नाम है। लेकिन नरसिंहपुर के गुड़ की मिठास के आगे ये सब फीके हैं। गाडरवारा के जैविक गुड़ की दीवानगी पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से बढ़ रही है।
नरसिंहपुर

जिला अस्पताल के वाहन स्टैंड पर कार चालक से मारपीट, 4 पर मामला दर्ज, कार रोककर की गाली-गलौंच

जिला अस्पताल के वाहन स्टैंड पर मंगलवार की शाम दो पक्षों में झगड़ा हो गया। जिसमें एक घायल की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला कायम किया है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि पीडि़त महावीर सिंह
नरसिंहपुर

बाजार में दिखने लगी होली की रौनक, होलिका के साथ गिफ्ट में प्रहलाद की मूर्ति

जिले में होली पर्व को लेकर बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी है। मुख्य बाजार सहित विभिन्न क्षेत्रों में रंग, गुलाल, पिचकारी और पूजन सामग्री की अस्थायी दुकानें सज गई हैं। व्यापारियों के अनुसार त्योहार को लेकर तैयारियां जोर पकड़ रही हैं।
नरसिंहपुर

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद: शंकराचार्य सदानंद सरस्वती बोले- ‘प्रशासन तय नहीं करेगा कौन शंकराचार्य..’

MP News
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.