डॉग फ्रूडस, कैचर लेकर घूमा अमला, एक दिन में 243 कुत्तों का टीकाकरण, शहर को रेबीज मुक्त बनाने टीम सक्रिय

To make the city rabies-free नरसिंहपुर. शहर को रेबीज मुक्त बनाने एवं आवाारा एवं पालतू कुत्तों के काटने से होने वाली घटनाओं की रोकथाम करने नगरपालिका व पशुपालन विभाग की टीम ने अभियान छेड़ दिया है। दो दिवसीय अभियान के पहले दिन संयुक्त टीम डॉग फ्रूडस, कैचर एवं अन्य संसाधनों के साथ शहर के कई हिस्सों में घूमी। जहां भी आवारा एवं पालतू कुत्ते मिले उन्हें टीका लगाया। दिनभर में टीम ने करीब 243 कुत्तों को टीका लगाने का दावा किया है, आज शनिवार को भी यह कार्य किया जाएगा।

सीएमओ एवं जिला शहरी विकास अभिकरण प्रभारी नीलम चौहान, उप संचालक पशुपालन विभाग डॉ. सुनील बृजपुरिया और टीकाकरण नोडल अधिकारी डॉ. संजय मांझी ने दोनों विभागों की संयुक्त टीमों को नरसिंहपुर शहर के लिए रवाना किया। अभियान के लिए शहर में चार विशेष दल गठित किए गए हैं। इन टीमों को सुरक्षित टीकाकरण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि आवारा एवं पालतू कुत्तों का टीकाकरण सुगमता के साथ किया जा सके।