1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

सींगरी नदी को स्वच्छ बनाने रखने बनेगी अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजनान, ग्राम पंचायतों के प्लांट से जुड़ेंगे कनेक्शन

cleaning the Singri River नरसिंहपुर. कई दशकों से बेहाल ग्रामीण इलाके से होकर नगर से निकली सींगरी नदी को स्वच्छ बनाने जिला पंचायत अब नगर से लगी ग्राम पंचायतों को भी अहम जिम्मेदारी सौंपेगी। जिससे नदी में पंचायत क्षेत्र का ठोस एवं तरल अपशिष्ट न मिल सके। इसके लिए पंचायतों को कार्ययोजना बनाने कहा जा [&hellip;]

3 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Mar 01, 2026

कई दशकों से बेहाल ग्रामीण इलाके से होकर नगर से निकली सींगरी नदी को स्वच्छ बनाने जिला पंचायत अब नगर से लगी ग्राम पंचायतों को भी अहम जिम्मेदारी सौंपेगी। जिससे नदी में पंचायत क्षेत्र का ठोस एवं तरल अपशिष्ट न मिल सके। इसके लिए पंचायतों को कार्ययोजना बनाने कहा जा रहा है।

अपशिष्ट प्रबंधन की योजना पर मंथन करते हुए अधिकारी।

cleaning the Singri River नरसिंहपुर. कई दशकों से बेहाल ग्रामीण इलाके से होकर नगर से निकली सींगरी नदी को स्वच्छ बनाने जिला पंचायत अब नगर से लगी ग्राम पंचायतों को भी अहम जिम्मेदारी सौंपेगी। जिससे नदी में पंचायत क्षेत्र का ठोस एवं तरल अपशिष्ट न मिल सके। इसके लिए पंचायतों को कार्ययोजना बनाने कहा जा रहा है। सीईओ जिला पंचायत गजेंद्र नागेश द्वारा ग्राम पंचायत नकटुआ के निरीक्षण में पंचायतों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे समग्र कार्ययोजना बनाकर अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रभावी रूप से कार्य करें, ताकि नदी स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रह सके। नगर पालिका नरसिंहपुर एवं मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा निर्मित 2.75 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया गया। बताया गया कि स्टेशनगंज, विपतपुरा और रौंसरा क्षेत्रों के घरों को इस प्लांट से जोड़ा जाना है। कनेक्शन कार्य शीघ्र पूर्ण करने कहा जा रहा है। जिससे घनी बस्तियों का गंदा पानी उपचारित होने के बाद ही नदी में छोड़ा जा सके।


जिला पंचायत सीईओ नागेश ने बताया कि सींगरी नदी से जुड़े गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। पंचायतों को निर्देशित किया गया कि गांव के सभी व्यावसायिक, औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्रों से अजैविक कचरे का डोर-टू-डोर संग्रहण सुनिश्चित किया जाए और उसका शत-प्रतिशत उपचार किया जाए। वहीं गीले कचरे को कंपोस्टिंग एवं अन्य उपयोगी माध्यमों से निस्तारित करने पर जोर दिया गया। पंचायत व शहरी क्षेत्र के सेवाभावी लोगों को जोडकऱ इसके लिए निरंतर कार्य किया जाएगा। निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट को पुन: उपयोगी बनाने के लिए अलग औद्योगिक इकाई स्थापित करने की संभावना पर भी कार्य करने निर्देश दिए।


प्रेरक दल बनाकर किया जाएगा जागरूक
पंचायतों को प्रेरक दल गठित कर प्रत्येक परिवार को गीले और सूखे कचरे के पृथक्कीरण के प्रति जागरूक करने को कहा गया है। सभी दुकानों में प्रतिबंधित अमानक पन्नी एवं डिस्पोजल सामग्री के उपयोग पर पूर्ण रोक लगाने के लिए वातावरण निर्माण करने के निर्देश दिए गए।
एक सप्ताह का निर्धारित किया समय
प्रशासन ने संबंधित पंचायतों को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना प्रस्तुत करने, कचरा संग्रहण वाहन क्रय करने तथा गांवों में निरंतर जनजागरूकता अभियान चलाने को कहा है। अधिकारियों का मानना है कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य होने पर नदी में गंदे पानी और कचरे का प्रवाह रुकेगा तथा नदी की स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
अधिकारियों ने लिया प्लांटों का जायजा
सींगरी नदी के कायाकल्प अभियान में सीईओ जिला पंचायत गजेंद्र सिंह, नगरीय प्रशासन से कार्तिकेय, पुष्पेंद्र, सीएमओ नीलम चौहान द्वारा प्लांटों का निरीक्षण किया। विभिन्न मानकों पर उसका परीक्षण किया। इसकें बाद अधिकारियों द्वारा शहर के नागरिकों से भी फीडबैक लिया जाएगा। अधिकारियों का दावा है कि प्लांट शहर के लिए एक बड़ी सौगात हैं इनका क्षमताओं के हिसाब से होगा तो न केवल शहर बल्कि नदी भी स्वच्छ बनेगी।
सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की खास बातें
ग्राम नकटुआ — 2.75 एमएलडी क्षमता का एसटीपी
झिरना — 6.25 एमएलडी क्षमता का एसटीपी
कुल उपचार क्षमता- 9 एमएलडी
निर्माण वर्ष- 2024
शहर के लगभग 16 हजार घरों से निकलता 6.5 एमएलडी तरल अपशिष्ट
एनआरबी तकनीक पर आधारित प्लांट
सभी कनेक्शन पूर्ण होने पर नदी प्रदूषण नियंत्रण संभव
केएफडब्ल्यू संस्था के वित्तीय सहयोग से परियोजना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 02:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / सींगरी नदी को स्वच्छ बनाने रखने बनेगी अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजनान, ग्राम पंचायतों के प्लांट से जुड़ेंगे कनेक्शन

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

श्वान को नहीं लगवा सकें हैं टीका तो न हों परेशान, अब दो मार्च को भी मौका, 189 श्वानों को लगाया टीका

रेबीज मुक्त शहर की दिशा में नरसिंहपुर में चल रहे एंटी-रेबीज टीकाकरण अभियान में दूसरे दिन 189 श्वानों को टीका लगाया गया। अमला दिन भर जाल, कैचर, डंडा व अन्य संसाधन लेकर टीका लगाने शहर में घूमता रहा।
नरसिंहपुर

चीचली क्षेत्र में घर के कमरे में बेड पर मृत मिली युवती, पुलिस-फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी, लग रहे आरोप-प्रत्यारोप

चीचली थाना क्षेत्र में करीब 19 वर्षीय एक युवती की घर में संदिग्ध मौत होने से पुलिस व फारेंसिक टीम जांच में जुटी है। शुक्रवार की सुबह पिता जब बेटी को जगाने पहुंचा तो वह बेड पर मृत मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने मौके की जांच की और जब छिंदवाड़ा से फोरेंसिक टीम बुलाई।
नरसिंहपुर

डॉग फ्रूडस, कैचर लेकर घूमा अमला, एक दिन में 243 कुत्तों का टीकाकरण, शहर को रेबीज मुक्त बनाने टीम सक्रिय

शहर को रेबीज मुक्त बनाने एवं आवाारा एवं पालतू कुत्तों के काटने से होने वाली घटनाओं की रोकथाम करने नगरपालिका व पशुपालन विभाग की टीम ने अभियान छेड़ दिया है। दो दिवसीय अभियान के पहले दिन संयुक्त टीम डॉग फ्रूडस, कैचर एवं अन्य संसाधनों के साथ शहर के कई हिस्सों में घूमी।
नरसिंहपुर

खेल अनुशासित बनाने के साथ ही खिलाडिय़ों के कॅरियर को देता है नई दिशा

प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज स्वामी विवेकानंद कॉलेज के खेल विभाग में शुक्रवार को राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूरचंद्र कुलिशजी की स्मृति में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया।
नरसिंहपुर

गुड़ की मिठास ने लांघी सरहदें गाडरवारा में बरस रहा दिरहम, सरहदें लांघ गई मिठास

यूपी का मुजफ्फरनगर भले ही एशिया की सबसे बड़ी गुड़मंडी है। आंध्र प्रदेश के अमकापल्ली और महाराष्ट्र के कोल्हापुर की गुड़मंडी का बड़ा नाम है। लेकिन नरसिंहपुर के गुड़ की मिठास के आगे ये सब फीके हैं। गाडरवारा के जैविक गुड़ की दीवानगी पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से बढ़ रही है।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.