सींगरी नदी को स्वच्छ बनाने रखने बनेगी अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजनान, ग्राम पंचायतों के प्लांट से जुड़ेंगे कनेक्शन



प्रेरक दल बनाकर किया जाएगा जागरूक

पंचायतों को प्रेरक दल गठित कर प्रत्येक परिवार को गीले और सूखे कचरे के पृथक्कीरण के प्रति जागरूक करने को कहा गया है। सभी दुकानों में प्रतिबंधित अमानक पन्नी एवं डिस्पोजल सामग्री के उपयोग पर पूर्ण रोक लगाने के लिए वातावरण निर्माण करने के निर्देश दिए गए।

एक सप्ताह का निर्धारित किया समय

प्रशासन ने संबंधित पंचायतों को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना प्रस्तुत करने, कचरा संग्रहण वाहन क्रय करने तथा गांवों में निरंतर जनजागरूकता अभियान चलाने को कहा है। अधिकारियों का मानना है कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य होने पर नदी में गंदे पानी और कचरे का प्रवाह रुकेगा तथा नदी की स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

अधिकारियों ने लिया प्लांटों का जायजा

सींगरी नदी के कायाकल्प अभियान में सीईओ जिला पंचायत गजेंद्र सिंह, नगरीय प्रशासन से कार्तिकेय, पुष्पेंद्र, सीएमओ नीलम चौहान द्वारा प्लांटों का निरीक्षण किया। विभिन्न मानकों पर उसका परीक्षण किया। इसकें बाद अधिकारियों द्वारा शहर के नागरिकों से भी फीडबैक लिया जाएगा। अधिकारियों का दावा है कि प्लांट शहर के लिए एक बड़ी सौगात हैं इनका क्षमताओं के हिसाब से होगा तो न केवल शहर बल्कि नदी भी स्वच्छ बनेगी।

सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की खास बातें

ग्राम नकटुआ — 2.75 एमएलडी क्षमता का एसटीपी

झिरना — 6.25 एमएलडी क्षमता का एसटीपी

कुल उपचार क्षमता- 9 एमएलडी

निर्माण वर्ष- 2024

शहर के लगभग 16 हजार घरों से निकलता 6.5 एमएलडी तरल अपशिष्ट

एनआरबी तकनीक पर आधारित प्लांट

सभी कनेक्शन पूर्ण होने पर नदी प्रदूषण नियंत्रण संभव

केएफडब्ल्यू संस्था के वित्तीय सहयोग से परियोजना