महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की परिवार के हर सदस्यों को देना चाहिए सीख

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बनाए गए सेल्फी प्वाइंट में सेल्फी ली। कलेक्टर ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर निशा सोनी, स्थानीय परिवाद समिति की अध्यक्ष संध्या कोठारी, किशोर न्याय बोर्ड नरसिंहपुर की सदस्य प्रवीणा गोस्वामी, बाल कल्याण समिति की सदस्य प्रिया चौहान तथा किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य रश्मि साहू उपस्थित रहीं।

कलेक्टर ने कहा कि यदि बालिकाएं शिक्षित होंगी तो वे आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सकेंगी और अपने साथ-साथ अपने परिवार का भी बेहतर ढंग से ध्यान रख सकेंगी। हमें हमेशा सकारात्मक और खुश रहना चाहिए। यदि कोई महिला कार्य करने जाती है तो पुरुषों को भी घर और बच्चों की जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए। समाज में बालक और बालिका के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि कोई बालिका आगे बढकऱ कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसे प्रोत्साहित करना हम सभी की जिम्मेदारी है।