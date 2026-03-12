12 मार्च 2026,

गुरुवार

नरसिंहपुर

खेत में रखे गन्ना पत्तियों के रोल में भभकी आग से हडक़ंप, तीन दमकलों को आग बुझाने लगाने पड़े 20 से ज्यादा राउंड

जिले में गर्मी का सीजन शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं बढऩे लगी हैं। बुधवार को जिला मुख्यालय से लगे ग्राम धुवघट स्थित एक खेत में गन्ना पत्तियों के रोल में अज्ञात कारणों से आग भभक गई। जिसका धुआं उठते लोगों ने देखा तो हडक़ंप मच

2 min read
नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Mar 12, 2026

जिले में गर्मी का सीजन शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं बढऩे लगी हैं। बुधवार को जिला मुख्यालय से लगे ग्राम धुवघट स्थित एक खेत में गन्ना पत्तियों के रोल में अज्ञात कारणों से आग भभक गई।

खेत में रखे गन्ना पत्तियों के रोल में लगी आग बुझाती दमकल।

जिले में गर्मी का सीजन शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं बढऩे लगी हैं। बुधवार को जिला मुख्यालय से लगे ग्राम धुवघट स्थित एक खेत में गन्ना पत्तियों के रोल में अज्ञात कारणों से आग भभक गई। जिसका धुआं उठते लोगों ने देखा तो हडक़ंप मच गया। घटना की सूचना लगते ही नगरपालिका नरसिंहपुर व करेली के दमकल वाहन ने आग पर काबू पाने कार्रवाई शुरू की। देर शाम तक यहां अंगारे दहकते रहे और लोग मौके पर मौजूद रहे।
नगरपालिका के सीएमओ नीलम चौहान ने बताया कि धुवघट गांव के खेत में आग लगने की सूचना स्थानीय संजय नेमा ने दोपहर करीब 2.20 बजे दी थी। जिसके बाद तत्काल परिषद की दो फायर ब्रिगेड को मौके लिए रवाना किया गया। इसके अलावा अध्यक्ष नीरज दुबे ने करेली नगरपालिका को सूचित कर एक और फायर बिग्रेड बुलाई। तीनों वाहनों से देर शाम तक करीब 20 राउंड पानी का छिडक़ाव किया गया। इससे आग को आसपास फैलने से रोक दिया गया। हालांकि इसके बाद भी आग दहकती रही। जिसे रात आठ बजे तक बुझाने का प्रयास किया जाता रहा। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। बता दें कि नरवाई प्रबंधन के अंतर्गत बेलर मशीनों से खेतों में गन्ना व अन्य फसलों के अवशिष्टों को निजी एजेंसियां निशुल्क काटकर इन्हें नवीकृत ऊर्जा संयंत्रों में सप्लाई करती हैं। गन्ने के अवशिष्टों के रोल बनाकर इन्हें परिवहन के लिए रखा गया था, लेकिन इसमें अचानक आग लग गई। इसी तरह की आग पिछले दिनों करेली शहर के पास भी भडक़ी थी। जिस पर नगरपालिका की फायर बिग्रेड ने बामुश्किल काबू पाया था। इस तरह की बढ़ती घटनाओं के बाद नागरिक कह रहे है कि जहां पर भी इस तरह के रोल एकत्रित कर रखे जा रहे हैं वहां सुरक्षा-निगरानी सुनिश्चित कराई जाए ताकि घटनाओं पर रोक लगे और अन्य लोग प्रभावित न हों।

बड़ी खबरें

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गर्मी में ठंडे पानी का प्रबंध करना मुश्किल, ट्रामा व नए भवन के ऊपरी हिस्से में नहीं कोई व्यवस्था

ट्रामा सेंटर और नए भवन के ऊपरी हिस्से में बने वार्डो में भर्ती मरीजों और अटेंडरों, कर्मचारियों के लिए गर्मी में अपनी प्यास बुझाने पानी का प्रबंध करने बार-बार सीढिय़ां उतरकर नीचे आने की लाचारी बनी है।
नरसिंहपुर

सिलेंडर बुक करने नहीं लग रहे फोन, मांग बढ़ते ही आपूर्ति में मुश्किल,शहरी क्षेत्रों में मांग ज्यादा

जिले में घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलेंडरों की अचानक से मांग बढऩे से गैस एजेंसियों की मुश्किलें बढऩे लगी हैं। ग्रामीण के मुकाबले शहरी क्षेत्रो में दोनों प्रकार के सिलेंडरों की बुकिंग अधिक हो रही है। उपभोक्ता इसलिए भी परेशान हैं कि उन्हें सिलेंडर बुक कराने में ही पसीना छूट रहा है,
नरसिंहपुर

बसेड़ी गांव में खेत की मेढ़ पर मिली महिला की लाश, हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस

ग्राम बसेड़ी से लगे एक खेत की मेढ़ पर मंगलवार की रात करीब 11 बजे एक महिला की लाश मिली। महिला की पत्थर या लकड़ी से मारपीट कर हत्या होने की आशंका पुलिस ने जताई है। रात से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है,
नरसिंहपुर

बेटे की शादी के लिए गहने-पैसे देने से किया इंकार तो दंपति की हत्या, बम्होरी हत्याकांड में 6 आरोपी गिरफ्तार

सांइखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बम्होरी में वृद्ध दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना की वजह यह सामने आई है कि वृद्ध दंपति से सगे रिश्तेदार ने बेटे की शादी के लिए पैसे एवं गहने की मांग की थी जिसे पूरी करने से दपंति ने इंकार कर दिया था।
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले में पांच साल में 80 हजार हेक्टेयर बढ़ा मूंग का रकबा, फिर भी बीज का संकट

जिले में पिछले पांच वर्षों में गर्मी की मूंग का रकबा 80 हजार हेक्टेयर से अधिक बढ़ गया है। बेहतर उत्पादन और मुनाफे के कारण किसान तेजी से मूंग की खेती की ओर बढ़े हैं। इसके बावजूद किसानों को अब भी बीज के संकट से निजात नहीं मिल पा रही है।
नरसिंहपुर
