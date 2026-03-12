सिलेंडर के दाम बढ़ने और बुकिंग नियमों में बदलाव के बाद लोगों में आपूर्ति को लेकर चिंता

कोलकाता. पिछले सप्ताह तेल कंपनियों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बुकिंग नियमों में बदलाव और आपूर्ति को लेकर फैल रही आशंकाओं ने आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाला है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि अब नए नियमों के कारण एक सिलेंडर लेने के बाद अगले रिफिल की बुकिंग के लिए निर्धारित अवधि पूरी होने का इंतजार करना पड़ रहा है। इससे उन परिवारों की चिंता बढ़ गई है जिनके घरों में गैस का इस्तेमाल अधिक होता है। फिलहाल लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अब गैस की कीमतें स्थिर और आपूर्ति सुचारु बनी रहे। गृहिणी मंजू शुक्ला ने बताया कि अब नियमों के कारण उन्हें समय का अधिक ध्यान रखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर सिलेंडर अचानक खत्म हो जाए तो कुछ दिनों तक परेशानी हो सकती है।