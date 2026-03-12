लोगों से अपील…घबराकर न करें ‘LPG सिलेंडर’ की बुकिंग, जान लें जरूरी बात

जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अफवाहों के कारण गैस बुकिंग अचानक बढ़ गई है। सामान्य दिनों की तुलना में पिछले दो दिनों में करीब 10 गुना ज्यादा बुकिंग दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि शहर में 14 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को बुकिंग के आधार पर सिलेंडर मिलते रहेंगे। आमतौर पर बुकिंग के तीन दिन में ओटीपी के जरिए होम डिलीवरी की जा रही है। हालांकि, ऑइल कंपनियों ने बुकिंग के बीच का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है।