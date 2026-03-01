एमपीपीएससी की दो बड़ी परीक्षाओं के कार्यक्रम तय, जानिए कब तक दे सकेंगे आवेदन

MPPSC- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग यानि एमपीपीएससी (MPPSC) की दो बड़ी परीक्षाओं की तारीखें और आवेदन के लिए समय सीमा तय हो गई हैं। आयोग ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी यानि एडीपीओ ADPO और वेटनरी असिस्टेंट सर्जन परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा जारी इस कार्यक्रम के अनुसार ADPO एडीपीओ का एग्जाम 18 अक्टूबर 2026 को होगा जिसके लिए 8 मई तक आवेदन किया जा सकेगा। इसी के साथ ही वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की परीक्षा 2 अगस्त 2026 को रखी गई है जिसके लिए 1 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे।