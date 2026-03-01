11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

एमपीपीएससी की दो बड़ी परीक्षाओं के कार्यक्रम तय, जानिए कब तक दे सकेंगे आवेदन

MPPSC- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा जारी इस कार्यक्रम के अनुसार ADPO एडीपीओ का एग्जाम 18 अक्टूबर 2026 को होगा

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Mar 11, 2026

Schedules for two major MPPSC exams finalized

Schedules for two major MPPSC exams finalized

MPPSC- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग यानि एमपीपीएससी (MPPSC) की दो बड़ी परीक्षाओं की तारीखें और आवेदन के लिए समय सीमा तय हो गई हैं। आयोग ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी यानि एडीपीओ ADPO और वेटनरी असिस्टेंट सर्जन परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा जारी इस कार्यक्रम के अनुसार ADPO एडीपीओ का एग्जाम 18 अक्टूबर 2026 को होगा जिसके लिए 8 मई तक आवेदन किया जा सकेगा। इसी के साथ ही वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की परीक्षा 2 अगस्त 2026 को रखी गई है जिसके लिए 1 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) अधिकारी डॉ. आर पंचभाई के अनुसार दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन की तारीखें जारी की गईं हैं। परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर ये आवेदन किए जा सकेंगे। दोनों परीक्षाओं में केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकारे जाएंगे।

वेटनरी असिस्टेंट के लिए 2 अप्रैल से आवेदन

वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के कुल 80 पदों के लिए होनेवाली परीक्षा के लिए 2 अप्रैल से आवेदन किए जा सकेंगे। अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट पर 1 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 3 हजार रुपए विलंब शुल्क के साथ 2 मई से 9 मई तक और 25 हजार रुपए के विलंब शुल्क के साथ 10 मई से 8 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे।

ADPO के लिए 9 अप्रैल से 8 मई तक ऑनलाइन आवेदन

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी यानि एडीपीओ ADPO के 17 पद हैं जिनके लिए 9 अप्रैल से 8 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 9 मई से 15 मई तक 3 हजार रुपए के विलंब शुल्क के साथ आवेदन भर सकेंगे। अभ्यर्थी 16 मई से 23 सितंबर तक भी आवेदन कर सकते हैं पर इसके लिए 25 हजार रुपए का विलंब शुल्क चुकाना होगा।

एमपीपीएससी अधिकारियों के अनुसार वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की परीक्षा 2 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। एडीपीओ परीक्षा 18 अक्टूबर 2026 को होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Mar 2026 08:20 pm

Published on:

11 Mar 2026 08:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपीपीएससी की दो बड़ी परीक्षाओं के कार्यक्रम तय, जानिए कब तक दे सकेंगे आवेदन

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

लेडी IAS के फार्म हाउस पर जमी थी हाईप्रोफाइल महफिल, पुलिस का छापा

IAS VANDANA VAIDYA
इंदौर

एमपी में विदेशी नागरिक पर धर्म परिवर्तन के प्रयास का आरोप

depalpur
इंदौर

20 मिनट बाद दूध लेकर लौटे बेटे तो फंदे पर लटके मिले पिता, कमरे में मिला मां का शव

indore
इंदौर

म्यूल अकाउंट्स का जाल, ‘कोटेक महिंद्रा’ बैंक के खातों से करोड़ों का फ्रॉड

mule accounts
इंदौर

दिव्यांग संतोष और मधु की अनोखी शादी, अब शादी के बंधन में बंधेंगे

Disabled couple wedding
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.