एमपीपीएससी की दो बड़ी परीक्षाओं के कार्यक्रम तय, जानिए कब तक दे सकेंगे आवेदन

Schedules for two major MPPSC exams finalized
MPPSC- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग यानि एमपीपीएससी (MPPSC) की दो बड़ी परीक्षाओं की तारीखें और आवेदन के लिए समय सीमा तय हो गई हैं। आयोग ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी यानि एडीपीओ ADPO और वेटनरी असिस्टेंट सर्जन परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा जारी इस कार्यक्रम के अनुसार ADPO एडीपीओ का एग्जाम 18 अक्टूबर 2026 को होगा जिसके लिए 8 मई तक आवेदन किया जा सकेगा। इसी के साथ ही वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की परीक्षा 2 अगस्त 2026 को रखी गई है जिसके लिए 1 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) अधिकारी डॉ. आर पंचभाई के अनुसार दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन की तारीखें जारी की गईं हैं। परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर ये आवेदन किए जा सकेंगे। दोनों परीक्षाओं में केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकारे जाएंगे।
वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के कुल 80 पदों के लिए होनेवाली परीक्षा के लिए 2 अप्रैल से आवेदन किए जा सकेंगे। अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट पर 1 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 3 हजार रुपए विलंब शुल्क के साथ 2 मई से 9 मई तक और 25 हजार रुपए के विलंब शुल्क के साथ 10 मई से 8 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी यानि एडीपीओ ADPO के 17 पद हैं जिनके लिए 9 अप्रैल से 8 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 9 मई से 15 मई तक 3 हजार रुपए के विलंब शुल्क के साथ आवेदन भर सकेंगे। अभ्यर्थी 16 मई से 23 सितंबर तक भी आवेदन कर सकते हैं पर इसके लिए 25 हजार रुपए का विलंब शुल्क चुकाना होगा।
एमपीपीएससी अधिकारियों के अनुसार वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की परीक्षा 2 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। एडीपीओ परीक्षा 18 अक्टूबर 2026 को होगी।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग