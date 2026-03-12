प्रेमानंद महाराज से प्रभावित 15 साल के किशोर ने घर छोड़ा, लेटर पढ़ माता-पिता के होश उड़े

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर आई है। यहां कृष्ण विहार कॉलोने में रहने वाला 15 साल का किशोर अचानक घर से लापता हो गया। उसके जाने के बाद परिवार को कमरे से एक लेटर मिला जिसे पढ़कर माता-पिता के होश उड़ गए। उसके लेटर में लिखा थी कि वह वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज जी के वचनों से प्रभावित होकर अपने असली परिवार के पास जा रहा है। जिसके बाद घबराए परिजनों ने पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है।