एमपी में 22 एकड़ में बनेगा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, जल्द शुरु होगा निर्माण

Indore- मध्यप्रदेश के इंदौर को होलकर स्टेडियम के लिए भी जाना जाता है। इस वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम में कई इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं। शहर में खेल सुविधा बढ़ाने के लिए अब एक और वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए इंदौर नगर निगम के बाद अब आइडीए ने भी प्रावधान किए हैं। करीब 22 एकड़ जमीन पर यह स्टेडियम विकसित किया जाएगा। सुपर कॉरिडोर पर स्थित जमीन पर स्टेडियम बनाने के लिए कंसल्टेंट को नियुक्त कर दिया गया है। यहां मल्टीपरपज स्टेडियम बनाने की प्लानिंग की गई है। शहर में एक स्पोर्ट्स काम्पलेक्स भी बनाया जा रहा है।