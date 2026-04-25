MP Politics: एमपी बीजेपी में इंदौर का दबदबा, रणदिवे के करीबी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी

वहीं महेश पालीवाल ने विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम किया और इंदौर में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में अहम रोल अदा किया। इसके बाद उन्होंने हिन्दू जागरण मंच में भी काम किया। वे भाजपा में लगातार सक्रिय हैं और रणदिवे के करीबी माने जाते हैं। पिछले एक दशक से वे निजी स्कूल का संचालन भी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने भी दोनों के नाम प्रदेश संगठन को भेजे थे।