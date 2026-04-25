10 साल बाद फैसला, शिल्पु भदौरिया के हत्यारों को उम्रकैद की सजा

कोर्ट में शासन की ओर से पक्ष रखने वाले एजीपी दांगी के मुताबिक पुलिस को घटना स्थल से आपत्तिजनक सामग्री भी मिली थी। इस बात की पुष्टि भी हुई कि आरोपितों ने इस सामग्री का उपयोग भी किया था। तीनों आरोपितों में से एक ने होटल में कमरा बुक किया था। हत्यारों ने पुलिस को बरगलाने के लिए कहा था कि शिल्पू की मौत चौथी मंजिल से गिरने की वजह से हुई, लेकिन पीएम रिपोर्ट और डॉक्टर के बयान से यह साबित हुआ कि शिल्पू की मौत दम घुटने से हुई।