बेटियों के जन्म पर क्यों नहीं गूंजे उनके अपने सोहर गीत, एमपी की अनोखी पहल ने बदली रिवायत

Girl child Birth celebration: भारतीय संस्कृति में बेटियों की बिदाई के सैकड़ों ऐसे गीत मिल जाएंगे, इन गीतों के बोल घर-परिवार के साथ ही हर मेहमान की आंखें ऐसे भिगोते हैं कि जैसे उनकी अपनी ही बेटी बिदा हो रही है। लेकिन जब वही बेटी दुनिया में आती है, तो उसकी खुशी के गीत कहां सुनाई देते हैं…? सच यही है कि आज भी ज्यादातर घरों में बेटियों के जन्म पर बेटों के लिए गाए जाने वाले गीतों को ही बदलकर गा दिया जाता है।