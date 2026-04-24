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बेटियों के जन्म पर क्यों नहीं गूंजे उनके अपने सोहर गीत, एमपी की अनोखी पहल ने बदली रिवायत

Girl child Birth celebration: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरू हुआ नया बदलाव, जेंडर इक्वलिटी पर काम करने वाली कुमुद सिंह ने रचा इतिहास, 12 भाषाओं में 2200 से ज्यादा बेटी जन्मोत्सव के बधाई गीतों का कलेक्शन तैयार, प्रयासों की नींव से बदल रहीं दिखावे की परम्पराएं

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भोपाल

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Sanjana Kumar

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शिवाशीष तिवारी

Apr 24, 2026

MP News Daughters birth wishes songs

MP News Daughters birth wishes songs(photo:AI)

Girl child Birth celebration: भारतीय संस्कृति में बेटियों की बिदाई के सैकड़ों ऐसे गीत मिल जाएंगे, इन गीतों के बोल घर-परिवार के साथ ही हर मेहमान की आंखें ऐसे भिगोते हैं कि जैसे उनकी अपनी ही बेटी बिदा हो रही है। लेकिन जब वही बेटी दुनिया में आती है, तो उसकी खुशी के गीत कहां सुनाई देते हैं…? सच यही है कि आज भी ज्यादातर घरों में बेटियों के जन्म पर बेटों के लिए गाए जाने वाले गीतों को ही बदलकर गा दिया जाता है।

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