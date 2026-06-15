इंदौर नगर निगम के ’22 जोन’ पर 3 दिन लगेंगे शिविर, सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

शहर में बाहर के लोग भी खरीदारी करने जवाहर मार्ग पर आते हैं। इस वजह से रोजाना सुबह 11 बजे के बाद से रात 9 बजे तक दिनभर में कई बार यातायात जाम होने के साथ वाहन आपस में गुत्थमगुत्था होते रहते हैं। इतना ही नहीं जवाहर मार्ग से लगी सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव अधिक रहता है। ट्रैफिक के दबाव को खत्म करने और जनता को राहत देने के लिए नगर निगम ने जवाहर मार्ग से जुड़ी सड़कों का चौड़ीकरण करना शुरू कर दिया है। अभी जहां चंद्रभागा ब्रिज से हरसिद्धि जोन तक 80 फीट चौड़ी सड़क बना दी गई है, जिस पर 30 जून से ट्रैफिक शुरू करने की तैयारी है।