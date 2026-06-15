15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

7 दिन के अंदर रिन्यू करा लें ‘ट्रेड लाइसेंस’, नहीं तो इंदौर में लगेगी तगड़ी पैनल्टी

Trade License: निगम में ट्रेड लाइसेंस न होने पर निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने पिछले दिनों जिम्मेदार अफसरों को फटकार लगाई थी...

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jun 15, 2026

Trade License: नगर निगम की वेबसाइट पर कर सकते ऑनलाइन आवेदन (Photo Source- freepik)

Trade License: नगर निगम की वेबसाइट पर कर सकते ऑनलाइन आवेदन (Photo Source- freepik)

Trade License indore: एमपी के इंदौर शहर में छोटी-बड़ी दुकानों, शॉपिंग मॉल और प्राइवेट ऑफिस सहित अन्य संस्थाएं मिलाकर 7 लाख से ज्यादा व्यावसायिक संस्थान हैं, लेकिन नगर निगम में रजिस्टर्ड ट्रेड लाइसेंस की संख्या 25 हजार के आसपास है। ऐसे में अब निगम ने व्यावसायिक संस्थानों को नए लाइसेंस बनवाने और रिन्यूअल कराने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद निगम का अमला व्यवसायिक संस्थानों पर जांच करेगा। लाइसेंस न मिलने पर चालान बनाकर जुर्माना वसूलने के साथ संस्थानों पर ताले लगाए जाएगी।

दिया गया केवल 7 दिन का समय

आज से 10 साल पहले निगम में हर साल 1 लाख 80 हजार के आसपास ट्रेड लाइसेंस बनते थे। साथ ही करोड़ों रुपए की इनकम निगम को होती थी। शहर में व्यावसायिक संस्थानों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन निगम में ट्रेड लाइसेंस की संख्या घटती गई जो कि आज 25 हजार पर आकर टिक गई है। कारण लाइसेंस शाखा के अफसरों का ध्यान न देना और कार्रवाई नहीं करना है।

शहर में छोटी-बड़ी दुकानों, शॉपिंग मॉल और प्राइवेट ऑफिस सहित अन्य संस्थानों के हिसाब से निगम में ट्रेड लाइसेंस न होने पर निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने पिछले दिनों जिम्मेदार अफसरों को फटकार लगाई थी। इस पर शहर के अंतर्गत संचालित समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों एवं संस्थानों के लिए निगम ने ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। इसके चलते लाइसेंस शाखा ने व्यापारियों एवं अन्य संस्थान संचालकों को नया लाइसेंस बनवाने और पुराने को रिन्यूअल कराने के लिए 7 दिन का समय दिया है।

निगम अफसरों ने कहा कि निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद विशेष अभियान चलाकर जांच की जाएगी। ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें एवं संस्थान जो ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाते या समय पर नवीनीकरण नहीं कराते हैं, उनके विरूद्ध निगम कार्रवाई करेगा। दुकान या संस्थान को सील किया जाएगा।

ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

व्यवसायी ट्रेड लाइसेंस के लिए नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाइसेंस शाखा में कार्यालयीन समय के दौरान संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

नए लाइसेंस के लिए यह लगेंगे दस्तावेज

-प्रोप्राइटर (व्यवसाय स्वामी) का नवीन फोटो
-दुकान/संस्थान का फोटो
-प्रोप्राइटर का आधार कार्ड
-संपत्ति कर की रसीद
-रेंट एग्रीमेंट (यदि व्यवसाय किराए के परिसर में संचालित हो रहा हो)
-व्यापार स्थल का बिजली बिल

‘मैं इंदौर नहीं जाऊंगी…’ मीडिया के सामने आई सोनम रघुवंशी, उगला सारा सच

ये भी पढ़ें
Raja Raghuvanshi murder case: सोनम ने नेपाल जाने का किया खंडन (Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Jun 2026 04:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 7 दिन के अंदर रिन्यू करा लें ‘ट्रेड लाइसेंस’, नहीं तो इंदौर में लगेगी तगड़ी पैनल्टी

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मैं इंदौर नहीं जाऊंगी…’ मीडिया के सामने आई सोनम रघुवंशी, उगला सारा सच

Raja Raghuvanshi murder case: सोनम ने नेपाल जाने का किया खंडन (Photo Source - Patrika)
इंदौर

एमपी में 54 हजार सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे, ‘AAP’ नेता संजय सिंह का बड़ा बयान

AAP leader Sanjay Singh
इंदौर

इंदौर में दिखा मां-बेटे का अटूट प्रेम, मृत्यु के बाद भी निभाया साथ, नेत्रदान से दो जिंदगियों में बिखेरी रोशनी

Eye Donation
इंदौर

Jitu Patwari Relative Attack: जीतू पटवारी के रिश्तेदार पर इंदौर में जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती

jitu patwari
इंदौर

4 हजार मीटर तक होगा ‘इंदौर एयरपोर्ट रनवे’ का विस्तार, ‘143 एकड़’ जमीन की जरूरत

Indore Redevelopment Plan: अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की संभावनाएं (Photo Source - Patrika)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.