7 दिन के अंदर रिन्यू करा लें ‘ट्रेड लाइसेंस’, नहीं तो इंदौर में लगेगी तगड़ी पैनल्टी

Trade License indore: एमपी के इंदौर शहर में छोटी-बड़ी दुकानों, शॉपिंग मॉल और प्राइवेट ऑफिस सहित अन्य संस्थाएं मिलाकर 7 लाख से ज्यादा व्यावसायिक संस्थान हैं, लेकिन नगर निगम में रजिस्टर्ड ट्रेड लाइसेंस की संख्या 25 हजार के आसपास है। ऐसे में अब निगम ने व्यावसायिक संस्थानों को नए लाइसेंस बनवाने और रिन्यूअल कराने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद निगम का अमला व्यवसायिक संस्थानों पर जांच करेगा। लाइसेंस न मिलने पर चालान बनाकर जुर्माना वसूलने के साथ संस्थानों पर ताले लगाए जाएगी।