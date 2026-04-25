नैतिक-सम्राट के अपहरण के बाद, बच्चों की सलामती के लिए पूरा मोहल्ला था साथ

Indore Kidnapping Case Update: गार्डन में खेल रहे दो बच्चों के अपहरण की खबर सुनने के बाद मोहल्ले में हर कोई इंसानियत की मिसाल पेश करता दिखा। परिवार का दर्द कम करने पूछताछ करते रहे। बच्चे को तलाशने में मदद करने लगे। जब फिरौती की बात सुनी तो घबरा गए। विपरित समय में किसी ने हिम्मत नहीं हारी। पूरा मोहल्ला परिवार की तरह साथ खड़ा रहा। बच्चे की मां अपहरणकर्ता से कहने लगी कि यहां कोई गन्ने का चरखी चलाता है तो कोई काम पर जाता है। हम कैसे इतनी बड़ी राशि घंटेभर में इकट्ठा करेंगे। परिवार ने मदद के लिए हर किसी को कॉल किया। मां के आंसू देख सभी का दिल पसीज गया। परिवार को किसी ने 10 हजार तो किसी ने 20 हजार की मदद की। जैसे ही छह लाख एकत्रित हुए तो परिवार ने बच्चे को छोड़ने के लिए उक्त राशि देने की बात कह दी।