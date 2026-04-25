एमपी के 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी, 30 अप्रेल तक घोषित किया अवकाश

School Holiday - मध्यप्रदेश में गर्मी के तेवर और तीखे हो गए हैं। गर्म हवाओं और बढ़ते तापमान ने दिनभर लोगों को बेहाल रखा। हालांकि मौसम विभाग ने अभी लू की आधिकारिक स्थिति से इनकार किया है, लेकिन हालात लू जैसे महसूस होने लगे हैं। राजधानी में भी पारा 41.7 डिग्री पर पहुंचा, रात भी जमकर तपी। खास बात यह है कि पहली बार हवाओं में तेज गर्माहट साफ महसूस की गई, जिसने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। मौसम विभाग का अनुमान है कि 30 अप्रेल तक तापमान और बढ़ेगा और लू की स्थिति बन सकती है। ऐसे में स्कूलों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी के कारण प्रदेश के 4 जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।