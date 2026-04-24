bhopal news: चित्रगुप्त मंदिर में गूंजे जयकारे: कायस्थम ने मनाया आराध्य देव का प्राकट्योत्सव

अगले वर्ष और भव्य होगा आयोजन

कायस्थम की महासचिव डॉ. रश्मि सक्सेना, कोषाध्यक्ष मुकुल अस्थाना, उपाध्यक्ष सुरेश श्रीवास्तव और सचिव आलोक श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष व्यक्त किया। पदाधिकारियों ने घोषणा की कि अगले वर्ष से भगवान चित्रगुप्त के प्राकट्योत्सव को और व्यापक और भव्य स्वरूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर कायस्थम के सलाहकार, कार्यकारिणी सदस्य और राजधानी के प्रमुख कायस्थजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आयोजन ने न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत किया, बल्कि कायस्थ समाज की एकजुटता का भी संदेश दिया।