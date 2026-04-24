बेटे का जुलूस निकालने से आहत हुआ, आइपीएस को धमकानेवाले विधायक प्रीतम लोधी ने मांगी माफी

Pritam Lodhi- मध्यप्रदेश के पिछोर के विधायक प्रीतम लोधी Pritam Lodhi के तेवर अब ठंडे पड़ गए हैं। बीजेपी के विधायक लोधी से पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने तलब किया था। पार्टी से नोटिस मिलने व संगठन की फटकार के बाद आइपीएस डॉ. आयुष जाखड़ को अपशब्द कहने वाले विधायक प्रीतम लोधी ने अपने शब्दों पर बाकायदा खेद जताया। उन्होंने कहा कि बेटे दिनेश लोधी का पुलिस द्वारा जुलूस निकाल देने से वे बुरी तरह आहत हो गए थे।