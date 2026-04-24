बच्चों में पसर रही ये खौफनाक बीमारी, भोपाल के एक ही अस्पताल में पहुंचे 50 प्रभावित, एडवाइजरी जारी

Diarrhea - भोपाल में तापमान में जबर्दस्त बढोत्तरी होने का असर अस्पतालों में नजर आने लगा है। इसके चलते हीट स्ट्रोक के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। जेपी एवं हमीदिया अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन दर्ज होने वाले प्रकरणों में बच्चों की संख्या सर्वाधिक देखी जा रही है। बच्चों में हीट स्ट्रोक के चलते उल्टी दस्त के लक्षण देखने मिल रहे हैं। हमीदिया अस्पताल में ही डायरिया जैसी खौफनाक बीमारी से ग्रस्त करीब 50 बच्चे पहुंचे। इसे तेजी से बढ़ते देख स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें बच्चों को ओआरएस का घोल पिलाने की हिदायत दी गई है। लोगों को अधिक से अधिक पेय पदार्थ का इस्तेमाल करने, धूप की सीधी किरणों से बचने की सलाह भी दी है।