एमपी में लॉरेंस गैंग की दहशत, 6 बड़े कारोबारियों से मांगी फिरौती

Lawrence Gang- कुख्यात लॉरेंस गैंग के नाम पर एमपी में दहशत फैलाई जा रही है। प्रदेश के 6 कारोबारियों से फिरौती मांगी जा चुकी है। इनमें राजधानी भोपाल में कोलार रोड के कारोबारी गौरव जैन को लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी और 10 करोड़ फिरौती के मामले में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ और एसआइटी ने संयुक्त कार्रवाई कर धमकी देने वाले गैंग के मास्टरमाइंड आनंद मिश्रा सहित तीन गुर्गों को गिरफ़्तार किया है। उसने पहले वाट्सऐप कॉल कर कारोबारी जैन से फिरौती मांगी। बाद में दहशत फैलाने के लिए रेकी कर बनाए गए वीडियो भेजे थे।