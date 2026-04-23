MP में 3 नहीं 4 सीटों पर होंगे राज्यसभा चुनाव! तमिलनाडु चुनाव बदलेगा पूरा गणित

बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu Assembly Elections 2026) में भाजपा ने केंद्रीय राज्यमंत्री एल. मुरुगन को तिरुप्पुर जिले की अविनाशी सीट से मैदान में उतारा है। एल. मुरुगन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। भाजपा तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन में है। अविनाशी विधानसभा सीट अन्नाद्रमुक का गढ़ माना जाता है जहां वह पिछले पांच चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है। ऐसे में अगर मुरुगन और अन्नाद्रमुक-भाजपा का गठबंधन चुनाव जीत जाते हैं तो एमपी में राज्यसभा की एक सीट और खाली हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नियमों के अनुसार यदि कोई सांसद विधानसभा चुनाव जीतता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना अनिवार्य होता है। ऐसे में 6 महीने के भीतर चुनाव होना तय हो जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि, मुरुगन अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वे राज्यसभा सीट छोड़ सकते हैं और तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं।