कृषि क्षेत्र में विकास को लेकर शिवराज सिंह का बड़ा दावा, किसानों को हो रहे 6 बड़े फायदे बताए

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करत हुए लिखा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 12 साल में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। किसान कल्याण को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियों ने खेती को परंपरागत सीमाओं से निकालकर आधुनिक, विकसित और आत्मनिर्भर बनाया है। शिवराज ने आगे एक कविता के अंदाज में भी बयान किया, जो इस प्रकार है…।