“मीनाक्षी नटराजन को तब से जानता हूं जब वह छात्रा थी, उसके जैसा कोई नहीं”, बोले दिग्विजय सिंह

Meenakshi Natarajan - कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मध्यप्रदेश से राज्यसभा सीट का नामांकन निरस्त होने के बाद से मीनाक्षी नटराजन लगातार सुर्खियों में बनी हैं। वे अभी दिल्ली में हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी कर रही हैं। इधर भोपाल में कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन के तेलंगाना केस की जानकारी भाजपा तक पहुंचने के सवाल का जवाब तलाश में जुटे हैं। पार्टी नेताओं का इस बात का इल्म हो चुका है कि भाजपा की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। उसने भोपाल एयरपोर्ट पर कांग्रेस विधायकों को उलझाए रखा और इधर विधानसभा में खेल कर दिया। पार्टी के दिग्गज नेता, प्रदेश के पूर्व सीएम व राज्यसभा सांसद दि​ग्विजय सिंह ने गुरुवार को मीनाक्षी नटराजन के संबंध में अहम बयान दिया। राजनैतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव की एक पोस्ट के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्तमान सियासी वातावरण में मीनाक्षी जैसी गांधीवादी नेता और कोई नहीं है। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं।