MP में जल्द पूरा होगा ’10 हजार करोड़’ का ये प्रोजेक्ट, शहरों के बीच आसान होगा सफर

फेरबदल हो सकता है। कई स्थानों पर यात्रियों की संभावित संख्या, ट्रैफिक फ्लो और जमीन की उपलब्धता को देखते हुए स्टेशनों की लोकेशन आगे पीछे की जा सकती है। वहीं उज्जैन शहर के भीतर मेट्रो को भूमिगत करने का प्रस्ताव भी जोड़ा गया है, जिससे स्टेशन संख्या में कमी या बढ़ोतरी संभव है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्टेशनों की अंतिम संख्या और लोकेशन क्या होगी। रिव्यू के बाद जैसे ही संशोधित डीपीआर को मंजूरी मिलेगी, प्रोजेक्ट जमीन पर उतरने की दिशा में तेजी पकड़ लेगा। इससे इंदौर उज्जैन के बीच यात्रा और कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।