दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन, पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, तैयार होगा 2047 का रोडमेप

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अति महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए 10 जून को नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज होने वाली अहम बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और स्थायी रोजगार सृजन करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बारीकी से चर्चा की जाएगी। नीति आयोग की इस उच्च स्तरीय बैठक और मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से जुड़े प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं।