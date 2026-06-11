ट्विशा केस: ‘मुझे कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है’ बोली गिरिबाला सिंह

Giribala Singh -भोपाल में अपने घर में मृत पाई गई ‘मिस पुणे’ रह चुकी मॉडल एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा के केस में सीबीआई चार्जशीट बनाने की तैयारियों में जुटी हुई हैं। मामले में मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह और सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह अभी भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। दोनों को 2 जून को यहां लाया गया था। पूर्व जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने की खबरें सामने आई थीं। शिकायत सामने आने पर कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। इधर जेल में गिरिबाला सिंह सामान्य कैदियों की तरह ही रह रहीं हैं। उन्हें अन्य बंदियों जैसा ही भोजन पानी दिया जा रहा है। 63 साल की गिरिबाला सिंह ने धीरे धीरे खुद को जेल की जिंदगी के अनुरूप ढाल लिया है। बुधवार को महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव जेल पहुंची तो उनसे भी बात की। तब गिरिबाला सिंह ने कहा वे ठीक हैं, यहां कोई परेशानी नहीं है।