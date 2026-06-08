ट्विशा केस: साइकेट्रिस्ट ने खोले सारे राज, ट्विशा के मानसिक इलाज की बताई हकीकत

Twisha Sharma- ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले की जांच धीरे धीरे पूर्णता की ओर अग्रसर है। क्राइम सीन रिक्रीएशन के साथ ही अधिकांश सवालों के जवाब मिल चुके हैं। फिलहाल सभी सबूतों और बयानों के आधार पर अंतिम कड़ी जोड़ने की कवायद चल रही है। मेडिकल रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य भी मामले की जांच में काफी सहायक साबित हो रहे हैं। सीबीआई ने ट्विशा द्वारा आत्मघाती कदम उठाने की वजह जानने पर फोकस किया था। इसके अंतर्गत साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से भी पूछताछ की। उन्होंने ही ट्विशा का इलाज किया था। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने जांच अधिकारियों को इलाज से संबंधित हर जानकारी दी है। उन्होंने ट्विशा के मानसिक इलाज की पूरी हकीकत बताई। पता चला है कि मनोचिकित्सक से हुई पूछताछ से सीबीआई को ट्विशा की मनोदशा समझने में खासी मदद मिली है। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने मीडिया से सीबीआई द्वारा पूछताछ की बात मानी है पर उसे क्या बताया, यह जानकारी देने से साफ इंकार किया है।