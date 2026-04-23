MP में SC-ST आयोगों के अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जल्द सामने आएंगे और भी नाम

जारी लिस्ट के अनुसार, एमपी अनुसूचित जाति आयोग (MP SC Commission) का अध्यक्ष नरसिंहपुर की गोटेगांव सीट से पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता कैलाश जाटव (Kailash Jatav) को बनाया गया है। जाटव भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा (BJP SC Morcha) के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके है। पूर्व विधायक जाटव इससे पहले भी भाजपा के संगठन में भी कई अहम पदों पर रह चुके हैं। अध्यक्ष के रूप में जाटव के अलावा एससी आयोग में दो और सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। उज्जैन की घट्टिया विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे रामलाल मालवीय और भाजपा के वरिष्ठ नेता बारेलाल अहिरवार को आयोग का सदस्य बनाया गया है। रामलाल मालवीय ने साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा दामन थामा था। इससे पहले वह तीन बार कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए थे।