48 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ेगी गर्मी, मौसम विभाग ने जारी की एडवायजरी

भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, धार, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा खरगोन, झाबुआ, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, कटनी, उमरिया, मंडला, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में तापमान 40-42 डिग्री से ऊपर जा सकता है। वहीं यहां तेज गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है।

इसके अलावा मौसम विभाग ने ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मऊगंज और रीवा में हीटेवेव का अलर्ट जारी किया गया है।