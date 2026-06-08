LPG गैस सिलेंडर के नए रेट जारी: भोपाल में ‘947.50 रुपए’, ग्वालियर में 1025 रुपए

पांच किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी 11 रुपए का इजाफा किया गया था, जिससे इसकी कीमत 821.50 हो गई है। उल्लेखनीय है कि सामान्य गैस सिलेंडर अब तक 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें 7 जून से लागू हो गई है। भोपाल में अब 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 918.50 से बढ़कर 947.50 पर बिकेगा। पिछले कुछ हफ्तों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं। मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुल मिलाकर 7.50 प्रति लीटर बढ़ चुकी हैं, जबकि सीएनजी करीब 6 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है।