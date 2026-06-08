पानी में मिले ई-कोलाई बैक्टीरिया, NGT दिल्ली ने भोपाल के अधिकारियों को किया तलब तो खुली पोल

एनजीटी प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली ने पत्रिका समेत मीडिया रिपोर्टस पर संज्ञान लेकर इस संबंध में जांच रिपोर्ट तलब की थी। यह रिपोर्ट मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सौंप दी है। रिपोर्ट में बताया कि ट्रिब्यूनल के निर्देश के बाद बोर्ड की टीम ने भोपाल के बड़ा तालाब और उसके आसपास के पेयजल स्रोतों का मौके पर जाकर जायजा लिया और सैंपल लिए। वहां से तीन सेंपल लिए थे। पहला खानूगांव में बड़ा तालाब से, दूसरा बागोबहार रोड के पास तालाब से और तीसरा खानूगांव में अजीमजी के खुले कुएं से लिया। इसमें अजीमजी के कुएं वाले नमूने के माइक्रो बायोलोजिकल एनालिसिस में ई- कोलाई मिला। इसे पीने के लिए असुरक्षित घोषित किया है।