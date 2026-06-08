कभी भी ढह सकता है सिंध नदी का पुल, पिलर के पास 20-50 फीट तक गहरे गड्ढे हुए, सेतु निगम ने चेताया

National Highway-44 भिंड/रौन/भोपाल. रेत के अवैध उत्खनन से अब प्रदेश की जीवनरेखा पर संकट आ गया है। रेत माफिया पर लगाम लगाने में फेल अफसरों की लापरवाही से पहले अवैध उत्खनन से मप्र-राजस्थान को जोडऩे वाले नेशनल हाईवे-44 पर बना पुल खतरे में आ गया। पुल के पिलर के आसपास 20 से 50 फीट तक गहरे गड्ढे बन गए। अब भिंड में रेत के अवैध उत्खनन से सिंध नदी पर बने पुलों की नींव खतरे में पड़ गई है। नदी के तल में 20-20 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं। पुल के पिलरों को खतरा पैदा हो गया है। इसका खुलासा सेतु निगम के एसडीओ सौरभ गौड़ ने किया है। उन्होंने कलेक्टर किरोड़ीलाल मीना को पत्र लिखकर जानकारी दी है। तत्काल कार्रवाई की मांग की है।