कांग्रेस में टूट का खतरा, एमपी के विधायकों की बाड़ाबंदी के लिए दिल्ली रवाना हुए दो नेता

Rajyasabha Chunav- मध्यप्रदेश कांग्रेस विधायक दल में टूट का खतरा है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार भी उतार दिया है जिससे क्रास वोटिंग की आशंका बढ़ गई है। कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के पक्ष में एकजुट बनाए रखने के लिए विधायकों की बाड़ाबंदी की कवायद चालू हो गई है। इसके लिए कांग्रेस के दो नेता दिल्ली रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि भोपाल के विधायक आरिफ मसूद और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी दिल्ली गए हैं। विधायक मसूद को मैनेजमेंट का दायित्व सौंपा गया है। दरअसल राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए बीजेपी ने महेश केवट का नाम घोषित कर दिया है। वे सोमवार को ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी द्वारा उम्मीदवार उतार दिए जाने से प्रदेश में राज्यसभा का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इससे कांग्रेस में क्रास वोटिंग की आशंका है।