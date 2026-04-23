रीवा-मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 11 की मौत, 9 जिंदा जले, मैहर दर्शन कर यूपी लौट रहा था परिवार

हादसे का बाद बोलेरो में लगी आग इतनी भीषण थी कि बोलेरो सवार 9 लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए वह चीखते चिल्लाते रहे। लेकिन अचानक आग लगने के कारण बाहर नहीं निकल सके। एक ही परिवार के 8 लोग और एक ड्राइवर था, सभी कार के साथ जिंदा जल गए। बोलेरो सवार सभी लोग जिगना थाना के नरैना गांव मिर्जापुर के रहने वाले थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया।