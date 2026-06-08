बीजेपी के संपर्क में हैं MP के कई कांग्रेस विधायक, लिस्ट में 12 नाम जो कर सकते हैं क्रॉस वोटिंग

MP Congress- मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट ने राजनैतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। राज्यसभा के लिए खाली हो रहीं सीटों में से 2 सीटें बीजेपी की थीं जिनपर उनके नए उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिए हैं। तीसरी सीट कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की है जिसपर मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार घोषित किया गया है। बीजेपी ने इस पर भी नजर गड़ाई और महेश केवट को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेता व केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि हमारे पास अतिरिक्त वोट हैं इसलिए प्रत्याशी खड़ा किया। खास बात यह है कि एमपी से तीसरा उम्मीदवार जीत की गारंटी पर दिल्ली से मंजूरी मिलने के बाद ही उतारा गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के भाजपा नेता, क्रॉस वोटिंग करनेवाले कांग्रेस विधायकों की लिस्ट बना चुके हैं। एक दर्जन से ज्यादा विधायकों की इस सूची के कई एमएलए से संपर्क का भी दावा किया गया है। इस बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह लोकतंत्र की लड़ाई है और हर हालात में कांग्रेस का प्रत्याशी राज्यसभा जाएगा।