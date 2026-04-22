एमपी कैबिनेट में सीएम का बड़ा ऐलान, किसानों का मुआवजा 4 गुना बढ़ाया

बैठक को लेकर जानकारी देते हुए मंत्री शिवाजी पटेल ने बताया कि इस बार कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सरकार ने किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए इसे चार गुना तक बढ़ाने का निर्णय सुनाया है। 2015 अधिनियम के तहत पुनर्निधारण का प्रावधान किया गया है। अब मुआवजे का फैक्टर बढ़ाकर चार गुना कर दिया गया है। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट में प्रदेश भर के 33 हजार करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों को मंजूरी भी दी गई है।