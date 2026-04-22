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एमपी कैबिनेट में सीएम का बड़ा ऐलान, किसानों का मुआवजा 4 गुना बढ़ाया

MP Cabinet Big Decision: मध्यप्रदेश मंत्रालय की बैठक में अहम फैसले, सीएम ने किया बड़ा ऐलान, प्रदेश के हजारों किसानों को बड़ी राहत, भूमि अधिग्रहण मामलों में अब मिलेगा ज्यादा मुआवजा, 33 करोड़ के विकास कार्य भी मंजूर...

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भोपाल

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Sanjana Kumar

Apr 22, 2026

MP Cabinet Big Decision for mp farmers

MP Cabinet Big Decision for mp farmers(photo:cm X)

MP Cabinet Big Decision: मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने किसानों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने यह ऐलान आज 22 अप्रेल को आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में किया है। बता दें की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके तहत अब किसानों का मुआवजा चार गुना तक देने का प्रावधान किया गया है।

मुआवजे का फैक्टर 4 गुना तक बढ़ाया

बैठक को लेकर जानकारी देते हुए मंत्री शिवाजी पटेल ने बताया कि इस बार कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सरकार ने किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए इसे चार गुना तक बढ़ाने का निर्णय सुनाया है। 2015 अधिनियम के तहत पुनर्निधारण का प्रावधान किया गया है। अब मुआवजे का फैक्टर बढ़ाकर चार गुना कर दिया गया है। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट में प्रदेश भर के 33 हजार करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों को मंजूरी भी दी गई है।

157 करोड़ की सिंचाई परियोजना, से 35 गांवों को लाभ

सरकार ने 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत इंदौर में 157 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना से 35 गांवों के किसान लाभान्वित होंगे। उधर छिंदवाड़ा में 128 करोड़ रुपए की नई सिंचाई योजना को मंजूरी दी गई है। ताकि बड़ी कृषि भूमि सिंचित की जा सके।

इन परियोजनाओं को भी मंजूरी

  • एमपी कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग के तहत 25,164 करोड़ रुपए के कार्य मंजूर किए गए हैं। इनमें ग्रामीण सड़कें, भवन निर्माण और पुल परियोजनाएं शामिल हैं।
  • शिक्षा क्षेत्र में 990 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। यह राशि कक्षा 6 से कक्षा 9 तक के स्टूडेंट्स के लिए दी गई है।
  • इसके साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
  • स्वास्थ्य विभाग के लिए 5779 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके तहत सीएम केयर योजना भी शुरु की जाएगी।
  • निजी भागीदारी से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। हर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
  • जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए रहने की व्यवस्था नो प्रॉफिट ने लॉस आधार पर की जाएगी।

ये जानकारी भी दी

  • इसके अलावा नारी शक्ति वंदन स्पेशल सेशन 27 अप्रेल को आयोजित किया जाना है।
  • अमरकंटक में नर्मदा समग्र की बैठक में विकास और अतिक्रमण हटाने पर चर्चा भी की गई।
  • जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है, शिक्षा क्षेत्र में छात्राओं की सफलता दर में 10% वृद्धि दर्ज की गई है।
  • ओरछा में पीएमश्री सेवा की शुरुआत की गई है।
  • भविष्य में श्रीपरशुराम और श्रीकृष्ण लोक के निर्माण की भी योजना है।

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Published on:

22 Apr 2026 01:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी कैबिनेट में सीएम का बड़ा ऐलान, किसानों का मुआवजा 4 गुना बढ़ाया

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