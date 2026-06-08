पलट सकता है ‘टि्वशा केस’, फंदे को लेकर बड़ा खुलासा, बरी हो सकते हैं आरोपी !

बता दें सीबीआई ने बीते दिनों रिमांड को न बढ़ाकर पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं दूसरी ओर सीबीआई की पूरी जांच टीम को फोकस टि्वश की प्रेग्नेंसी की ओर है। सूत्रों के मुताबिक डिजिटल एविडेंस से यह साफ हो गया है कि समर्थ और ट्विशा के बीच झगड़े की जड़ प्रेग्नेंसी थी। समर्थ ने ट्विशा से पूछा था कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? यह किसका बच्चा है ? टि्वशा सास गिरिबाला और पति समर्थ ने बताया था कि टि्वशा प्रेग्नेंसी की खबर से परेशान थी। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने न्यायिक हिरासत से पहले मीडिया को बताया था कि प्रेग्नेंसी बेटे और बहू के बीच का मामला है। उन्होंने यह जरूर बताया कि ट्विशा और समर्थ ने आपसी सहमति से 30 अप्रैल को प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराई थी।