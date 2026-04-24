24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Bhopal Metro Rail: साल 2030 तक पूरा होगा ‘ऑरेंज-ब्लू’ लाइन का काम, बनेंगे 28 स्टेशन

Bhopal Metro Rail: बताया जा रहा है कि जिस तरह ऑरेंज लाइन में एम्स से सुभाष ब्रिज तक छह स्टेशनों का काम कर ट्रेन शुरू की, उसी तरह ब्लू लाइन में रत्नागिरी तिराहा से ऐशबाग तक ट्रेन शुरू करने का लक्ष्य है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Apr 24, 2026

Bhopal Metro Rail

Bhopal Metro Rail (Photo Source - Patrika)

Bhopal Metro Rail: मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत भदभदा से रत्नागिरी मेट्रो लाइन में पहला स्लैब पिपलानी से जेके रोड के बीच डाला जाएगा। इसकी तैयारी हो चुकी है। करीब डेढ़ किमी का स्लैब बिछाया जाएगा। अगले दो से तीन माह में इसे पुल बोगदा तक लाया जाएगा। भदभदा से डिपो चौराहा तक भी पियर्स का काम तेजी से हो रहा है। यहां भी इस साल आखिर तक स्लैब का काम शुरू हो जाएगा। साल 2027 तक ब्लू लाइन का 80 प्रतिशत काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

बताया जा रहा है कि जिस तरह ऑरेंज लाइन में एम्स से सुभाष ब्रिज तक छह स्टेशनों का काम कर ट्रेन शुरू की, उसी तरह ब्लू लाइन में रत्नागिरी तिराहा से ऐशबाग तक ट्रेन शुरू करने का लक्ष्य है। बढ़ी नई समय सीमा के तहत 2030 तक ऑरेंज व ब्लू लाइन पर काम पूरा करना है। हालांकि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 2027-28 तक का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है।

मेट्रो लाइन पर आपत्तियां भी

डिपो चौराहा से जहांगीराबाद तक की एलीवेटेड लाइन पर सांसद आलोक शर्मा आपत्ति जता चुके हैं। उनके अनुसार ये वीआइपी व संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए यहां मेट्रो लाइन अंडरग्राउंड होनी चाहिए। इसी तरह बड़ा बाग की ओर मेट्रो की लाइन पर विधायक आतिफ अकील ने आपत्ति ली थी। यहां अंडरग्राउंड कितनी हो, एलीवेटेड कितनी हो, इसे नए सिरे से तय करने की मांग की।

ऐसे समझें मेट्रो

-16 किमी लंबी है ऑरेंज लाइन एम्स से करोंद तक

-14 किमी लंबी है ब्लू लाइन भदभदा से रत्नागिरी तिराहा तक

-16 स्टेशन है ऑरेंज मेट्रो लाइन में

-12 स्टेशन है ब्लू मेट्रो लाइन में

-07 किमी में मेट्रो ट्रेन एम्स से सुभाष स्टेशन तक संचालित हो चुकी है

-11 हजार करोड़ रुपए लागत तय है अभी दोनों लाइनों की

-2030 तक की नई बढ़ाई हुई समय सीमा

-3.39 किमी लंबाई में अंडरग्राउंड लाइन भी बन रही है

काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। हर काम की समय सीमा तय की है और मॉनीटरिंग का शेड्यूल भी बनाया है। - चैतन्य कृष्णा, एमडी मेट्रो रेल

बनेंगे ‘2 अंडरग्राउंड’ मेट्रो स्टेशन

मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत 3.36 किमी लंबाई की अंडरग्राउंड लाइन बनाना तय है। ऐशबाग से डीआइजी बंगला, सिंधी कॉलोनी तक भोपाल स्टेशन व नादरा बस स्टैंड होते हुए काम होगा। इसे पूरा करने शुरुआत में तीन से चार माह का लक्ष्य तय किया था। इसके लिए तीन मशीनों से काम शुरू करना था, लेकिन अभी एक मशीन ही उतारी गई। दो अन्य उतारनी बाकी है। इस कॉरिडोर में दो अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जा रहे हैं। जिनकी लंबाई करीब 180-180 मीटर होगी। टीबीएम से बनी सुरंग 3.39 किमी तक जाएगी। इसके बाद बड़ा बाग के पास नादरा स्टेशन के आगे 143 मीटर स्लोप के जरिए मेट्रो फिर जमीन के ऊपर आ जाएगी।

ये भी पढ़ें

स्कूलों की छुट्टी घोषित करने का शिक्षा विभाग ने बनाया प्रस्ताव, एमपी में भीषण गर्मी से बीमार हो रहे बच्चे
भोपाल
2000 स्कूलों के बच्चे गर्मी के कारण आने जाने में परेशान

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Apr 2026 10:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Bhopal Metro Rail: साल 2030 तक पूरा होगा ‘ऑरेंज-ब्लू’ लाइन का काम, बनेंगे 28 स्टेशन

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 3700 एकड़ में डेवलप होगी नई सिटी, 20 ग्लोबल एजेंसियों ने प्रोजेक्ट में दिखाई रुचि

AI City to be Developed Across 3700 Acres in MP
भोपाल

बच्चों में पसर रही ये खौफनाक बीमारी, भोपाल के एक ही अस्पताल में पहुंचे 50 प्रभावित, एडवाइजरी जारी

Diarrhea
भोपाल

CMO में बड़ा फेरबदल, एमपी की नई टीम तैयार, ये अफसर रहेंगे सीएम के खास

MP CMO Reshuffle
भोपाल

स्कूलों की छुट्टी घोषित करने का शिक्षा विभाग ने बनाया प्रस्ताव, एमपी में भीषण गर्मी से बीमार हो रहे बच्चे

2000 स्कूलों के बच्चे गर्मी के कारण आने जाने में परेशान
भोपाल

एमपी में लॉरेंस गैंग की दहशत, 6 बड़े कारोबारियों से मांगी फिरौती

Ransom demanded from 6 businessmen in MP in the name of the Lawrence Gang
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.