mp news: तपती धूप में बेजुबानों का सहारा बना ‘सर्वधर्म सद्भावना मंच

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अप्रैल की तपती दोपहर और आसमान से बरसती आग ने न केवल इंसानों को बेहाल कर दिया है, बल्कि बेजुबान पशु-पक्षियों के लिए भी अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। भीषण गर्मी के इस दौर में 'मध्यप्रदेश सर्वधर्म सद्भावना मंच' ने संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हुए बेजुबान परिंदों और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की मुहिम शुरू की है। मंच के सचिव हाजी मोहम्मद इमरान हारून के नेतृत्व में टीम के सदस्य शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और सड़कों के किनारे मिट्टी के सकोरे (पात्र) बांधते और जल कुंड रखते नजर आ रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्यास से किसी भी पक्षी या जानवर की जान न जाए।